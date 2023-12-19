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Головна Світ Потужний землетрус у Китаї :загинуло щонайменше 8 людей

Потужний землетрус у Китаї :загинуло щонайменше 8 людей

19 грудня, 2023 вiвторок
01:53
Світ землетрус

Унаслідок землетрусу, магнітудою 6,2, у північно-західній китайській провінції Гансю, загинуло щонайменше восьмеро осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що наразі у регіоні тривають рятувальні роботи, участь у яких беруть понад півтисячі людей. “Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах”, - йдеться у матеріалі.

Землетрус призвів до кількох смертей і в сусідній провінції Цинхай, однак точна кількість загиблих поки не підтверджена

  • 5 грудня на Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус.
Китай
землетрус
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