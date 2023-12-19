Потужний землетрус у Китаї :загинуло щонайменше 8 людей

Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.

Зазначається, що наразі у регіоні тривають рятувальні роботи, участь у яких беруть понад півтисячі людей. “Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах”, - йдеться у матеріалі.

Землетрус призвів до кількох смертей і в сусідній провінції Цинхай, однак точна кількість загиблих поки не підтверджена