Потужний землетрус у Китаї :загинуло щонайменше 8 людей
Унаслідок землетрусу, магнітудою 6,2, у північно-західній китайській провінції Гансю, загинуло щонайменше восьмеро осіб.
Про це повідомляє Сіньхуа із посиланням на місцеву владу.
Зазначається, що наразі у регіоні тривають рятувальні роботи, участь у яких беруть понад півтисячі людей. “Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах”, - йдеться у матеріалі.
Землетрус призвів до кількох смертей і в сусідній провінції Цинхай, однак точна кількість загиблих поки не підтверджена
- 5 грудня на Філіппінах вдруге за три дні стався потужний землетрус.
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