На території нафтового термінала в Феодосії, який уразили Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"
На території нафтового термінала у тимчасово окупованій Феодосії у Криму, який вночі 7 жовтня успішно атакували Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"
Про це інформує російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані, отримані з супутникових знімків.
Вказано, що система ППО "Панцир-С1" перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.
Встановлену на подіумі систему ППО можна побачити не лише на супутникових знімках, а й на відео, яке опублікували партизани "Атеш".
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"Такі ж "Панцирі" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. У Підмосков'ї вони також були розміщені недалеко від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові", - йдеться у повідомленні.
- У ніч на понеділок, 7 жовтня, у Криму пролунали вибухи. На нафтобазі у Феодосії сталося загоряння через атаку дронів Сил оборони України. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі Еспресо сказав, що удар по Феодосії продемонстрував наявність у Сил оборони засобів ураження, здатних пробити російську ППО.
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