На території нафтового термінала в Феодосії, який уразили Сили оборони України, була система ППО "Панцир-С1"

Про це інформує російська служба Радіо Свобода, посилаючись на дані, отримані з супутникових знімків.

Вказано, що система ППО "Панцир-С1" перебувала на території нафтобази в порту Феодосії з осені 2022 року.

Встановлену на подіумі систему ППО можна побачити не лише на супутникових знімках, а й на відео, яке опублікували партизани "Атеш".

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"Такі ж "Панцирі" на подіумах (для збільшення дальності виявлення цілей) раніше були встановлені на території нафтобази в Туапсе і поруч з іншими російськими об'єктами критичної інфраструктури. У Підмосков'ї вони також були розміщені недалеко від резиденції Володимира Путіна в Ново-Огарьові", - йдеться у повідомленні.