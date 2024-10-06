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Головна Війна з Росією Бавовна в Криму, атака на "Борисоглєбськ" та пожежі в Пермському краї й у військовому училищі Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня
Огляд

Бавовна в Криму, атака на "Борисоглєбськ" та пожежі в Пермському краї й у військовому училищі Москви: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
6 жовтня, 2024 неділя
20:47
Війна з Росією

Цього тижня бавовна квітла у тимчасово окупованому Криму, українські дрони атакували "Борисоглєбськ", а пожежі трапилися в Пермському краю й у військовому училищі Москви

Зміст

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та НА тимчасово окупованих територіях 30.09.-06.10.2024

Атака БПЛА на військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області, пожежі на нафтобазах та у військовому училищі в Москві

  • Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М". Зазначається, що знищення радіолокаційної станції "Небо-М" суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. Військові пояснили, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів. За інформацією Генштабу, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад $100 млн.
  • Уночі 3 жовтня дрони СБУ, ССО та Сили оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ.  Зазначається, що саме з аеродрому "Борисоглєбськ" росіяни активно атакують українські регіони. Безпілотники СБУ, ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального ворога. "СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", – повідомило джерело.
  • Тієї ж ночі росіяни заявляли, що їхня протиповітряна оборона нібито знищила та перехопила 113 українських БПЛА, зокрема, 73 дрони над Білгородською територією, 25 – над Воронезькою територією, 14 – над Курською територією та один над територією Брянської області. 
  • А 4 жовтня у російському Пермському краю горіла приватна база для зберігання нафтопродуктів на 10 тис. "квадратах", зокрема, вогонь охопив ємності із паливом. У МНС Росії запевнили, що надзвичайники не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус та суху рослинність. На місці працювали понад 60 спеціалістів та 19 одиниць техніки. Постраждалих не було.
  • Також у ніч на 4 жовтня Сили оборони України уразили безпілотниками базу паливо-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. А от міноборони РФ заявило про нібито збиття 18 БПЛА над територією Росії. В районі об’єкта українські оборонці фіксували роботу російської ППО. Утім, у Генштабі підтверджують влучання у щонайменше один із вертикальних резервуарів, у результаті чого сталося займання. Раніше очільник Воронезької області РФ Олександр Гусєв повідомляв, що в Аннінському районі російська РЕБ нібито придушила українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. "Відбулося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють пожежні розрахунки", – написав він.
  • Російська влада вночі суботи, 5 жовтня, знову звинуватила Україну в атаці безпілотників на Воронезьку область. Про небезпеку нібито застосування БПЛА у Воронезькій області РФ оголошували двічі. Під час другої тривоги російська ППО в засоби РЕБ, мовляв, знищили та заглушили кілька безпілотників. "Українські БПЛА спробували атакувати кілька підприємств, що випускають цивільну продукцію. За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби. На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", – заявив згодом Гусєв.
  • Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 6 жовтня їхня ППО нібито збила 4 українських безпілотники над Курською, Білгородською та Воронезькою областями. Зазначається, що російська ППО начебто знищила 4 українських безпілотних летальних апарати: 2 БПЛА – над територіями Курської області та по одному над територіями Білгородської та Воронезької областей. Натомість місцеві ЗМІ пишуть, що у Москві в районі Кузьминки горить військове училище начебто після атаки БПЛА. Телеграм-канал SOTA поінформував, що в Москві в районі Кузьминки сталась пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка. Як повідомили місцеві жителі, було чути гучні "хлопки" та звуки, схожі на стрілянину, але нетривалий час.

Бавовна в Керчі тимчасово окупованого Криму та в Бердянську

  • У тимчасово окупованому Бердянську 2 жовтня пролунали вибухи. Як стало відомо згодом, це вибухнула автівка, в якій перебував суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко, який співпрацював з РФ. Його знайшли мертвим.
  • Увечері п'ятниці, 4 жовтня, у Керчі пролунали вибухи. Влада РФ говорила про військові навчання, а місцеві поширювали повідомлення про ракетну небезпеку. Згідно з повідомленням, вибухи пролунали близько 21:10. Водночас російські моніторингові канали повідомляли про пуск повітряних цілей у бік Криму. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту.

Керченський міст

Фото: Gettyimages

Думки експертів

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко розповів, що успішний удар ЗСУ по російській радіолокаційній станції "Небо-М" допоможе українським повітряним системам знищувати та виявляти ворога. За його словами, завдання подібних РЛС – раннє виявлення будь-яких повітряних об’єктів, які можуть завдати шкоди Росії.

"Скільки їх знищували до цього часу, не зовсім зрозуміло. Але у росіян їх залишилось небагато. Вони розташовані по всій території Росії. Тепер, відповідно, мінус 10% тієї лінії фронту, яка контролюється, і більше можливостей для українських повітряних систем знищувати та виявляти ворога. Звичайно ж, з кожним таким враженням українці здобувають майстерність щодо пошуку подібних об’єктів і високоточного їх знищення. Це теж комбіновані речі, не виключено, що вони будуть мультипліковані", – говорить він.

Тим часом військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що удар по арсеналу "Котлубань" у Волгоградській області найімовірніше досягнув мети.

"Ця база піддавалась українським ударам багато разів, щонайменше можу пригадати 4 рази, починаючи з осені 2023 року, на початку 2024 року з Міжнародним жіночим днем їх привітали, потім 14 травня також туди щось прилетіло і пустило під укіс потяг, який віз боєприпаси. Зараз також йде мова про знищення тих самих іранських боєприпасів. У мене мало сумнівів у тому, що наш удар не досягнув якоїсь мети", – зазначає Валерій Рябих. 

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