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Полегшить українським БПЛА польоти над РФ, - військовий ЗСУ Варченко про знищення ворожої РЛС "Небо-М"

Тетяна Нижник
3 жовтня, 2024 четвер
13:07
Війна з Росією дрон, БПЛА

Військовослужбовець ЗСУ, експерт з питань національної безпеки Іван Варченко розповів, якими будуть наслідки успішного удару ЗСУ по російській радіолокаційній станції "Небо-М" для РФ

Зміст

Про це він повідмив у етері телеканалу "Еспресо".

"Мінус одна станція полегшить українським БПЛА польоти над РФ. РЛС "Небо-М" — доволі унікальне явище. Це радіолокаційна станція великого радіуса дії. ЗСУ знищили одну з десяти станцій, що залишилися у РФ, це суттєво. Хоча навіть цих десятьох станцій їм вкрай не вистачає. Зараз ми бачимо абсолютно діряву російську систему протиповітряної та протиракетної оборони, тоді як наші безпілотні системи можуть безперешкодно літати до Москви, і далі між Москвою і Петербургом, вражаючи дуже цінні для росіян об’єкти", - зазначив Варченко.

За його словами, завдання подібних РЛС — раннє виявлення будь-яких повітряних об’єктів, які можуть завдати шкоди Росії.

"Скільки їх знищували до цього часу, не зовсім зрозуміло. Але у росіян їх залишилось небагато. Вони розташовані по всій території Росії. Тепер, відповідно, мінус 10% тієї лінії фронту, яка контролюється, і більше можливостей для українських повітряних систем знищувати та виявляти ворога. Звичайно ж, з кожним таким враженням українці здобувають майстерність щодо пошуку подібних об’єктів і високоточного їх знищення. Це теж комбіновані речі, не виключено, що вони будуть мультипліковані", - додав військовий ЗСУ.

  • 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М".
Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
втрати окупантів
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