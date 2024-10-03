Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що знищення радіолокаційної станції "Небо-М" суттєво знижує здатність російської армії виявляти, відстежувати та перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

Військові пояснили, що РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

За інформацією Генштабу, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад $100 млн.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", - додали військові.