Сили оборони знищили сучасну РЛС росіян "Каста-2Е2", - ОСУВ "Таврія"

Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у етері Еспресо.

Зокрема він зазначив, що це "дуже жирна ціль".

"За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення "дуже жирної цілі" - це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це відбувається в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось після порідження, такого суттєвого, російських зенітних ракетних комплексів ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту", - розповів Лиховій.