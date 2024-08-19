Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони знищили сучасну РЛС росіян "Каста-2Е2", - ОСУВ "Таврія"
Ексклюзив

Сили оборони знищили сучасну РЛС росіян "Каста-2Е2", - ОСУВ "Таврія"

Марина Клюєва
19 серпня, 2024 понедiлок
17:09
Війна з Росією рлс

Сили оборони знищили сучасну радіолокаційну станцію росіян "Каста-2Е2" у Запорізькій області

Зміст

Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у етері Еспресо.

Зокрема він зазначив, що це "дуже жирна ціль".

"За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення "дуже жирної цілі" - це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це відбувається в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось після порідження, такого суттєвого, російських зенітних ракетних комплексів ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту", - розповів Лиховій.

  • Українська авіація у суботу, 17 серпня, знищила вже другий міст росіян на Курському напрямку. Ймовірно, він розташований у селі Званне Глушковського району Курської області РФ і простягається через річку Сейм.
Теги:
Україна
військові
ППО
російська армія
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Денис Пушкарьов (155 бригада морської піхоти ЗС РФ)
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Судили за наркотики, цікавився МММ. Розслідувачі Molfar встановили росіянина зі 155-ї бригади ЗС РФ, імовірно причетного до обезголовлення воїна ЗСУ в Колотилівці
путін пригожин
Автор Віталій Бесараб
18 серпня, 2024 неділя
"Привид Пригожина ходить за ним": генерал армії України Маломуж пояснив, чого Путін боїться найбільше
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Автор
18 серпня, 2024 неділя
Бутусов у військкоматі Суджі спалив особові справи російських ухилянтів
Київ
+32°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 45.18
    Продаж 45.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
19 серпня
18:14
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Одна та дві черги: в Укренерго розповіли про графіки відключення 20 серпня
18:12
Ексклюзив
Полонені
Полонених підтримують "на межі", - керівниця Патронатної служби Азову Толкачова
18:07
OPINION
Вадим Денисенко
Про історію України у школі та дискусії про її вивчення
18:05
Анонс
Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS - афіша
Під Києвом пройде Благодійний ветеранський спортивний фестиваль IRON EGGS
18:01
Марія Захарова
РФ погрожує іноземним журналістам, які знімають репортажі в Курській області
17:45
смерть рашистським окупантам
В одному з батальйонів РФ на Курщині залишилося 30% боєздатного складу, - "Атеш"
17:28
Микола Тищенко, суд
Нардепу Тищенку продовжили цілодобовий домашній арешт до 23 вересня
17:24
Данія
Данія дозволила Україні використовувати передану зброю на території РФ
17:23
Одягали в солдатів Червоної армії й влаштовували вистави боїв: РФ у дитсадках на ТОТ проводить мілітаристські заходи, - Спротив
17:04
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Графіки відключення світла в Україні діятимуть з 18:00
17:00
"Дедпул і Росомаха"
Випередив "Джокера": "Дедпул і Росомаха" став найкасовішим фільмом з рейтингом R
16:59
Іран
Іран до кінця 2024 року може оголосити себе ядерною державою, - глава комітету розвідки палати представників США Тернер
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
РФ наступає на 9 напрямках: у Генштабі назвали найгарячіші точки на фронті
16:41
Російські рублі
Один з найбільших банків Киргизстану призупинив перекази у рублях
16:38
Колізей
Турист з України видряпав на Колізеї свої ініціали, йому загрожує увʼязнення та 10 тис. євро штрафу
16:26
ДТП
Під алкоголем та наркотиками допустив перекидання "Камаза": у ДТП на Київщині загинув 9-річний син водія
16:21
Оновлено
Нарендра Моді
Прем'єр Індії Моді приїде до України на День Прапора
16:14
Вілле Мюккянен
"Хотів змінити світ на краще": на війні в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії
16:06
Світлана Лобода
Лобода відповіла, що робитиме з російськомовними піснями: "Не обіцяла, що відмовлюся"
16:00
OPINION
Володимир Гевко
Про курського "дєдушку". Винуватцем наслідків хаосу завжди є його ініціатор
15:58
ДСНС знайшли 60 "небезпечних м‘ячиків" на околиці Києва внаслідок падіння уламків ракети Х-101
15:54
податки
У Харкові звільнили підприємців від сплати деяких податків: подробиці
15:44
Ексклюзив
Олександр Корнієнко
Перший віцеспікер Корнієнко розповів, які законопроєкти стоять на порядку денному у Раді
15:40
Ексклюзив
Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)
Росіяни зараз на прикордонні роблять пекло, - заступник голови Сумської райради
15:39
Фільм "Редакція"
Знятий на Херсонщині фільм "Редакція" змагатиметься за головну нагороду кінофестивалю в Сараєво
15:34
замах на Трампа
Мережа проросійських сайтів поширювала неправдиву інформацію, що Трампа планували вбити демократи, - AFP
15:23
Джон Епрі
Помер зірка "Хрещеного батька 2" Джон Епрі
15:20
Ексклюзив
Росіяни не евакуюють навіть поранених з поля бою: військовий Нацгвардії "Хартія" про Харківський напрямок
14:58
Російська техніка
Партизани "Атеш" розвідали ремонтну базу РФ на Луганщині, техніку з якої окупанти відправляють у Курську область
14:51
Боб Ділан
Боб Ділан записав пісню, що стане саундтреком до нового байопіку про Рональда Рейгана
14:51
Данія
Уряд Данії оголосив про новий пакет допомоги Україні на $116 млн
14:40
Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних
14:38
Війна з Росією
Міноборони: кількість заброньованих від мобілізації українців скоро перевищить 1 мільйон
14:33
військові кораблі США
Німеччина планує направити через Тайванську протоку військові кораблі вперше з 2002 року
14:18
спека
Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня
14:09
OPINION
Дмитро Золотухін
Як називати те, що відбувається на Курщині?
14:04
месенджер Signal
У Росії заблокували месенджер Signal: британська розвідка назвала ймовірну причину
14:03
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
Україна запросила президентку Грузії Зурабішвілі до Києва на 4-й саміт Кримської платформи
13:46
Китайський премʼєр Лі Цян
Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
13:41
україна німеччина
Комплекс ППО Iris-T, патрони і безпілотники Vector: Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV