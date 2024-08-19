Сили оборони знищили сучасну РЛС росіян "Каста-2Е2", - ОСУВ "Таврія"
Сили оборони знищили сучасну радіолокаційну станцію росіян "Каста-2Е2" у Запорізькій області
Це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій у етері Еспресо.
Зокрема він зазначив, що це "дуже жирна ціль".
"За вчорашню добу ми підтверджуємо знищення "дуже жирної цілі" - це радіолокаційна станція "Каста-2Е2" в районі села Зеленівка Запорізької області. Це відбувається в контексті вибивання російської системи ППО і РЛС, розчищення неба для наших літаків. І ось після порідження, такого суттєвого, російських зенітних ракетних комплексів ми підтверджуємо знищення сучасної радіолокаційної станції "Каста-2Е2", яка є фактично очима російської системи ППО на дуже великій ділянці фронту", - розповів Лиховій.
- Українська авіація у суботу, 17 серпня, знищила вже другий міст росіян на Курському напрямку. Ймовірно, він розташований у селі Званне Глушковського району Курської області РФ і простягається через річку Сейм.
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