ЗСУ суттєво пошкодили міст через Сейм у Званному на Курщині, - журналіст Цаплієнко
У селі Званне Глушковського району Курської області Росії в суботу, 17 серпня 2024 року, українська армія завдала серйозного ушкодження автомобільному мості через річку Сейм
Про це у ніч на 18 серпня повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.
"Мінус ще один міст через річку Сейм в селі Званне", - зазначив він.
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Як наголосив Цаплієнко, "ЗСУ успішно відрізають великий район Курщини".
Український ТГ-канал "Дніпро | OSINT з Гарбузом" стверджує, що міст у Званному (координати - 51.38798968216666, 34.553952815437725) "майже знищено".
Удар по мосту згадує й OSINT-спільнота Mortis AEterna.
Як видно на мапі, в зоні діяльності ЗСУ на півдні Курщини лишився неушкодженим лише один з трьох мостів через Сейм - у селі Кариж. Адже міст у райцентрі Глушково перед тим було повністю виведено з ладу, а сьогодні постраждав міст в Званному.
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Таким чином з'єднанням армії окупанта, якщо такі ще лишилися на південному березі Сейму, не буде як відступати на протилежний берег.
- 17 серпня Цаплієнко інформував про входження Сил оборони України до райцентру Коренево на Курщині.
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