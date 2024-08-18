ЗСУ суттєво пошкодили міст через Сейм у Званному на Курщині, - журналіст Цаплієнко

Про це у ніч на 18 серпня повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Мінус ще один міст через річку Сейм в селі Званне", - зазначив він.

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Як наголосив Цаплієнко, "ЗСУ успішно відрізають великий район Курщини".

Український ТГ-канал "Дніпро | OSINT з Гарбузом" стверджує, що міст у Званному (координати - 51.38798968216666, 34.553952815437725) "майже знищено".

Удар по мосту згадує й OSINT-спільнота Mortis AEterna.

Як видно на мапі, в зоні діяльності ЗСУ на півдні Курщини лишився неушкодженим лише один з трьох мостів через Сейм - у селі Кариж. Адже міст у райцентрі Глушково перед тим було повністю виведено з ладу, а сьогодні постраждав міст в Званному.

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Таким чином з'єднанням армії окупанта, якщо такі ще лишилися на південному березі Сейму, не буде як відступати на протилежний берег.