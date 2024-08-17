Українська армія зайшла до райцентру Коренево на Курщині, - журналіст Цаплієнко

Про це він заявив о 15:59 за київським часом.

"Наші взяли Коренево в Курській області. Про це повідомляють бійці. Хоча офіційно не підтверджено", - зазначив Цаплієнко.

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Інформацію щодо "переходу під контроль ЗСУ" селища Коренево Курської області також розповсюдило російське опозиційне видання Ateo.

Бої за Коренево тривають з 12 серпня.

Фото: Еспресо

Що відомо про райцентр Коренево

Якщо повідомлення про перехід селища Коренево до української армії підтвердиться, - це вже буде другий після Суджі районний центр Курської області РФ під владою Сил оборони України.

Коренево являє собою робітниче селище залізничників на узбережжі річки Сейм.

Населення складає понад 5,5 тисяч осіб.

Через Коренево йдуть автомобільний та залізничний шляхи сполучення з містом Рильськ.

1918 року гетьманське військо спільно з німецькими союзниками вибили звідти більшовиків і селище входило до складу Української держави Павла Скоропадського.