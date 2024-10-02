У Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Ломейко
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнула автівка, у якій перебував суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко, який співпрацював з РФ. Його знайшли мертвим
Про це повідомило Головне управління розвідки.
"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що суддя залишився в Бердянську й добровільно почав співпрацювати з росіянами.
"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - підкреслили в ГУР.
- 1 квітня в окупованому Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль, у якому знаходився представник окупаційної адміністрації так званої "ЛНР", колаборант Валерій Чайка. Він загинув на місці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.56
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе