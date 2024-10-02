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У Бердянську внаслідок вибуху авто загинув суддя-зрадник Ломейко

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2024 середа
16:09
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнула автівка, у якій перебував суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Віталій Ломейко, який співпрацював з РФ. Його знайшли мертвим

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Про це повідомило Головне управління розвідки.

"2 жовтня 2024 року біля шостого будинку на вулиці Красних партизан у мікрорайоні Лиски неподалік порту в тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував зрадник Віталій Ломейко", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що суддя залишився в Бердянську й добровільно почав співпрацювати з росіянами.

"Доля Віталія Ломейка, який причетний до репресій українців в окупації та воєнних злочинів — нагадування усім зрадникам, що прислужування катам українського народу небезпечне для здоровʼя і життя", - підкреслили в ГУР.

  • 1 квітня в окупованому Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль, у якому знаходився представник окупаційної адміністрації так званої "ЛНР", колаборант Валерій Чайка. Він загинув на місці.
Теги:
Україна
Росія
Бердянськ
ГУР
Запорізька область
колаборанти
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