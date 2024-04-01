На Луганщині окупанти заявили про підрив і загибель колаборанта

Про це повідомляють росЗМІ та окупаційний голова Старобільська Володимир Чернєв.

Росіяни зазначають, що о 13:30 біля Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету було здійснено підрив автомобіля.

За словами ворожих ЗМІ, загинув окупаційний заступник керівника так званого "ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій"" Чайка Валерій Григорович.

Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що у 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений "радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. "ЛНР". Він брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.

У 2023 році СБУ оголосила Чайці підозру за колабораційну діяльність. Пізніше обвинувальний акт було скеровано до суду.

Братчук опублікував відео з місця події.