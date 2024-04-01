На Луганщині окупанти заявили про підрив і загибель колаборанта
1 квітня в окупованому Старобільську на Луганщині підірвали автомобіль, у якому знаходився представник окупаційної адміністрації так званої "ЛНР", колаборант Валерій Чайка. Він загинув на місці
Про це повідомляють росЗМІ та окупаційний голова Старобільська Володимир Чернєв.
Росіяни зазначають, що о 13:30 біля Старобільського факультету Луганського державного педагогічного університету було здійснено підрив автомобіля.
За словами ворожих ЗМІ, загинув окупаційний заступник керівника так званого "ГУ ЛНР "Центр з обслуговування освітніх організацій"" Чайка Валерій Григорович.
Спікер української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів, що у 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений "радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. "ЛНР". Він брав активну участь у створенні нових окупаційних органів.
У 2023 році СБУ оголосила Чайці підозру за колабораційну діяльність. Пізніше обвинувальний акт було скеровано до суду.
Братчук опублікував відео з місця події.
- У тимчасово окупованому Луганську в середу, 6 грудня 2023 року, невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував депутат так званої народної ради "ЛНР" Олег Попов. Від отриманих травм він, ймовірно, помер.
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