У Луганську підірвали авто з колаборантом Поповим: він загинув, - росЗМІ
У тимчасово окупованому Луганську в середу, 6 грудня, невідомі підірвали автомобіль, у якому перебував депутат так званої народної ради "ЛНР" Олег Попов. Від отриманих травм він, ймовірно, помер
Про це інформують пропагандистські телеграм-канали.
Зазначається, що підрив авто колаборанта стався біля стадіону "Авангард" у центрі Луганська.
За даними джерел ТАСС і РИА Новости, внаслідок вибуху депутат "народної Ради ЛНР" Олег Попов, який перебував у автівці, помер.
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор також заявив, що внаслідок вибуху автівки колаборант Попов отримав поранення, несумісні з життям.
За його словами, у вересні 2022 року на колаборанта нібито вже здійснювали замах. Потім, у лютому 2023 року, вирішив всі справи та раптово виявився живим. Повернувся до обов’язків депутата, які виконував до так званих перших виборів.
"Свого часу очолював окупаційний "парламентський комітет з питань державної безпеки і оборони, роботи правоохоронних органів і судової системи, законності, захисту прав та свобод людини і громадянина". Саме він колись заявляв у місцевих ЗМІ, що "россия придет и порядок наведет". Потім зник вже з політичної арени", - зазначив голова ОВА.
- У листопаді у Луганській області невідомі підірвали автомобіль, у якому перебували "виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР".
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