У Луганську підірвали авто з колаборантом Поповим: він загинув, - росЗМІ

Про це інформують пропагандистські телеграм-канали.

Зазначається, що підрив авто колаборанта стався біля стадіону "Авангард" у центрі Луганська.

За даними джерел ТАСС і РИА Новости, внаслідок вибуху депутат "народної Ради ЛНР" Олег Попов, який перебував у автівці, помер.

Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор також заявив, що внаслідок вибуху автівки колаборант Попов отримав поранення, несумісні з життям.

За його словами, у вересні 2022 року на колаборанта нібито вже здійснювали замах. Потім, у лютому 2023 року, вирішив всі справи та раптово виявився живим. Повернувся до обов’язків депутата, які виконував до так званих перших виборів.

"Свого часу очолював окупаційний "парламентський комітет з питань державної безпеки і оборони, роботи правоохоронних органів і судової системи, законності, захисту прав та свобод людини і громадянина". Саме він колись заявляв у місцевих ЗМІ, що "россия придет и порядок наведет". Потім зник вже з політичної арени", - зазначив голова ОВА.