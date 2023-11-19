На Луганщині підірвали автівку із топчиновниками "ЛНР": обох госпіталізували, - росЗМІ

Про це інформує російське видання ASTRA.

За даними видання, ймовірний підрив стався увечері четверга, 16 листопада, на одному з блокпостів у тимчасово окупованій Кремінній.

Авто УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував так званий заступник начальника УУР МВС "ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко, спалахнуло. З ним же у машині був "виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

Зазначається, що обидва чиновники госпіталізовані - у них діагностували осколкові поранення. Нині проводиться перевірка.