На Луганщині підірвали автівку із топчиновниками "ЛНР": обох госпіталізували, - росЗМІ
У тимчасово окупованій Луганській області невідомі підірвали автомобіль, у якому перебували "виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР" і "заступник начальника карного розшуку МВС ЛНР"
Про це інформує російське видання ASTRA.
За даними видання, ймовірний підрив стався увечері четверга, 16 листопада, на одному з блокпостів у тимчасово окупованій Кремінній.
Авто УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував так званий заступник начальника УУР МВС "ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко, спалахнуло. З ним же у машині був "виконувач обов’язків заступника міністра МВС ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.
Зазначається, що обидва чиновники госпіталізовані - у них діагностували осколкові поранення. Нині проводиться перевірка.
- 8 листопада в тимчасово окупованому Луганську від підриву авто загинув колишній начальник управління "народної міліції ЛНР" Михайло Філіпоненко. Згодом з'ясувалося, що це була спецоперація ГУР та представників руху опору.
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