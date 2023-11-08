У Луганську підірвали автівку ексначальника "народної міліції ЛНР" Філіпоненка: від отриманих травм він помер

Про це повідомив інший депутат так званого парламенту ЛНР Юрій Юров.

"Годину тому у Луганську трагічно загинув наш колега, депутат народної ради ЛНР, колишній голова СЦКК ЛНР, колишній начальник управління народної міліції ЛНР, людина, яка стояла біля джерел створення народного ополчення республіки, полковник Михайло Юрійович Філіпоненко", - написав Юров у телеграм.

Російські ЗМІ пишуть, що його нібито підірвали у власному авто.

Згодом син Філіпоненка у коментарі "Луганському інформаційному центру" розповів, що його батько загинув через спрацювання вибухового пристрою в автомобілі.