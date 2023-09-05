На Луганщині підірвали очільника "митниці" Афанасьєвського. Окупанти заявляють, що він "серйозно не постраждав"

Про це інформує російське пропагандистське агентство ТАСС.

В агентстві повідомляють, начебто начальник псевдомитниці "ЛНР" серйозно не постраждав під час замаху, проте госпіталізовано його сина.

"У лікарні перебуває його син, а не він. Але теракт, швидше за все, був спрямований саме проти Афанасьєвського", - йдеться в матеріалі.

Також у рос ЗМІ з'являлися повідомлення про вибух у будинку Юрія Афанасьєвського, але офіційної інформації поки не було.

Низка українських медіа, зокрема й Суспільне з посиланням на джерела в СБУ написали, що очільника "митниці" підірвали у власному помешканні. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані.

Джерела підтверджують, що вибух – справа рук Служби безпеки України.

За даними правоохоронців, Афанасьєвський займався легалізацією грошей для підтримки збройних угруповань, які вели бойові дії проти України. Його визнають "фінансовим директором" самопроголошеного лідера "ЛНР" Леоніда Пасічника. На Афанасьєвського накладені особисті санкції ЄС, Великої Британії, Канади, Швейцарії та Японії.