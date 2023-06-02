На окупованому Запоріжжі підірвали автівку з 4 колаборантами, - мер Мелітополя Федоров
Ввечері п'ятниці, 2 червня, у тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали авто з колаборантами
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
"Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", - пише Федоров.
За словами мера Мелітополя, в автівці також перебував місцевий бізнесмен Давидюк, який є власником кафе "Гетьман", де годують рашистів.
"Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона", - додав Федоров.
- 1 червня Генштаб повідомив, що ворог у тимчасово окупованому Мелітополі розмістив базу військових разом з технікою прямо на території Олександро-Невського собору.
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