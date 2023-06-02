На окупованому Запоріжжі підірвали автівку з 4 колаборантами, - мер Мелітополя Федоров

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення", - пише Федоров.

За словами мера Мелітополя, в автівці також перебував місцевий бізнесмен Давидюк, який є власником кафе "Гетьман", де годують рашистів.

"Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона", - додав Федоров.