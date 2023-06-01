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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти у Мелітополі розмістили військових та техніку на території Олександро-Невського собору, — Генштаб

1 червня, 2023 четвер
19:03
Війна з Росією окупанти орки

Генштаб повідомив, що ворог у тимчасово окупованому Мелітополі розмістив базу військових разом з технікою прямо на території Олександро-Невського собору

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 1 червня.

Окрім того, росіяни у місті переобладнали дитячий санаторій під військовий шпиталь, де на лікуванні перебувають понад 200 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. 

Авіація ЗСУ за день завдала 9 авіаударів по районах зосередження ворога та 2 - по ЗРК противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.

Противник за день завдав 36 авіаударів та здійснив близько 10 ударів з РСЗВ

Окрім того, росіяни завдали 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву, (знищено нашими захисниками) та 2 зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. 

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено дитячу поліклініку, житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та іншу цивільну інфраструктуру..

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник протягом доби вів безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Протягом минулої доби, 31 травня, росіяни атакували щонайменше 9 українських регіонів. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.

Мелітополь
окуповані території
окупанти
ракетний удар
втрати окупантів
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