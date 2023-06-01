Про це повідомляють обласні державні адміністрації.

Вночі ворог атакував Київську область ракетами. Зазначається, що всі цілі були знищені. Унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів загорівся газонний настил, але пожежу вдалося ліквідувати. Попередньо - без жертв.

На Чернігівщині було зафіксовано 5 обстрілів із мінометів та ствольної артилерії з боку російського ворога. Унаслідок атаки пошкоджено будинки та лінії електропостачання, без жертв серед мирного населення.

Вночі росіяни здійснили артилерійський обстріл по Сумській області. За добу росіяни здійснили 10 обстрілів, зафіксовано 42 вибухи. Під обстрілом опинились Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигінська та Юнаківська громади. Попередньо - без жертв, дані уточнюються.

У Краснопільській громаді внаслідок ворожого обстрілу вибито вікна двоповерхового будинку, пошкоджено господарське приміщення, п'ять цивільних автомобілів, а також пошкоджено водонапірну башту.

У Запорізькій області ворог завдав 78 ударів по 20 містах і селах: авіаудари по Оріхову, атаки БПЛА по Ольгівському, обстріли з РСЗВ по Комишувасі, Залізничному, Червоній Криниці, Полтавці, Єгорівці та Степовому, а також 70 обстрілів прифронтових сіл, включаючи Гуляйполе, Новоандріївку, Степногірськ та Кам'янське.

Унаслідок обстрілу зруйновані житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно місцевих жителів. Без жертв та постраждалих.

Вчора вдень ворог обстріляв Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровської області. Вогонь вівся з важкої артилерії. Зранку окупанти направили на Марганецьку громаду важку артилерію. Випустили майже два десятки снарядів. Попередньо - без жертв, дані уточнюються.

На Харківщині за минулу добу росіяни здійснили ворожі атаки щонайменше 25 населених пунктів. На Слобожанському напрямку авіаудари були нанесені в районі населених пунктів Плетенівка, Уди, Гоптівка, Липці, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Вовчанські Хутори, Огірцеве, Мала Вовча, Варварівка, Чугунівка, Амбарне та Григорівка.

На Куп'янському напрямку противник провів невдалий наступ на захід від Масютівки, завдав авіаударів у районах Кислівки та Котлярівки. Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове зазнали ворожих артилерійських та мінометних обстрілів.

Внаслідок обстрілу Вовчанська пошкоджено житлові будинки мирних мешканців та виникла пожежа у двох елеваторних силосах. Крім того, згоріли шість торгових павільйонів ТОВ "Ринок" та бібліотека, загинув цивільний чоловік віком 60 років, а жінку з пораненнями госпіталізували до лікарні. Між селами Чорноглазівка та Калинове Богодухівського району під час роботи в полі на міні підірвався тракторист.

На Луганщині ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Новоселівського та Стельмахівки Сватівського району. Однак, як і в районі Білогорівки, росіяни були змушені відступити з втратами. Нещодавно було пошкоджено будинки мешканців Греківки, люди не постраждали. Також вчора були обстріляні Новоселівське, Невське та Білогорівка.

Всього за добу вчора ворог здійснив 103 обстріли й випустив 425 снарядів.

Протягом останньої доби на Донеччині російські війська здійснили 24 обстріли населених пунктів, використовуючи різні види важкої зброї. За допомогою ОТРК «Іскандер», авіаударів (тип ракет не встановлено), «КАБ – 250», РСЗВ «Град», артилерії, танків, мінометів було обстріляно 14 населених пунктів, включаючи Красногорівку, Авдіївку, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівку та Слов'янськ.

У результаті цих обстрілів було пошкоджено 23 житлових будинки, з них 2 багатоквартирних будинки, будівля шахтоуправління "Покровське", ферма і 3 цивільні автомобілі. Також було зруйновано один гараж. Також загинули двоє мирних жителів, а п'ятеро отримали поранення.

На Херсонщині противник здійснив інтенсивні обстріли, в результаті чого було випущено 309 снарядів по 22 населеним пунктам області. Зокрема, місто Херсон зазнало 11 обстрілів, під час яких було випущено 57 снарядів.

Внаслідок обстрілу села Дніпровське Білозерської громади 64-річний чоловік отримав несумісні з життям поранення, снаряд влучив у його будинок. Також було зафіксовано удар по житловому будинку в селі Широка Балка Станіславської громади. Унаслідок обстрілу, 3-річна дитина отримала поранення голови від уламків скла. Загалом, протягом доби внаслідок російської агресії одна людина загинула, а п'ятеро отримали поранення.