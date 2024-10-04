У Керчі прогриміли чотири вибухи, - Крим.Реалії
Увечері п'ятниці, 4 жовтня, у Керчі пролунали вибухи. Влада РФ каже про військові навчання, місцеві поширюють повідомлення про ракетну небезпеку
Про це повідомляє Telegram-канал Крим.Реалії.
Згідно з повідомленням, вибухи пролунали близько 21:10.
"Російська влада Керчі напередодні оголосила про проведення військових навчань, проте місцеві жителі пересилають у соцмережах повідомлення про нібито оголошену ракетну небезпеку в Криму", - зазначили у Telegram-каналі.
Однак ця інформація не підтверджена офіційно російською владою.
Водночас російські моніторингові канали повідомляли про пуск повітряних цілей у бік Криму. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту.
Натомість російська влада Керчі заздалегідь анонсувала проведення військових навчань, що тривають в Криму з 26 вересня. Навчання включають будівництво укріплень та вогневих позицій силовиками на ключових об'єктах та перехрестях, а також передбачають "повне блокування адміністративних районів".
- 3 жовтня партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту.
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