У Керчі прогриміли чотири вибухи, - Крим.Реалії

Про це повідомляє Telegram-канал Крим.Реалії.

Згідно з повідомленням, вибухи пролунали близько 21:10.

"Російська влада Керчі напередодні оголосила про проведення військових навчань, проте місцеві жителі пересилають у соцмережах повідомлення про нібито оголошену ракетну небезпеку в Криму", - зазначили у Telegram-каналі.

Однак ця інформація не підтверджена офіційно російською владою.

Водночас російські моніторингові канали повідомляли про пуск повітряних цілей у бік Криму. Крім того, у Севастополі зупиняли рух морського транспорту.

Натомість російська влада Керчі заздалегідь анонсувала проведення військових навчань, що тривають в Криму з 26 вересня. Навчання включають будівництво укріплень та вогневих позицій силовиками на ключових об'єктах та перехрестях, а також передбачають "повне блокування адміністративних районів".