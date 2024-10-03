Партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет для ППО поблизу Керченського мосту
Партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет С-300 до систем ППО поблизу Керченського мосту
Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.
"Наші агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить, що ЗС РФ готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти та намагаються посилити свою оборону", - йдеться у повідомленні.
Партизани зазначили, що цього разу агент виявив маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300, поблизу Керченського мосту.
- 27 вересня представники руху спротиву "Атеш" заявили, що російські окупанти продовжують підготовку до "стримування" українського десанту у Криму.
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