Партизани "Атеш" зафіксували транспортування ракет для ППО поблизу Керченського мосту

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

"Наші агенти зафіксували активне транспортування ракет до різних комплексів ППО на півострові. Це свідчить, що ЗС РФ готуються до відбиття масованої атаки на їхні військові об'єкти та намагаються посилити свою оборону", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що цього разу агент виявив маршрут доставки ракет до комплексу протиповітряної оборони С-300, поблизу Керченського мосту.