Росіяни бояться і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"
Російські окупанти продовжують підготовку до "стримування" українського десанту у Криму
Про це повідомляють представники руху спротиву "Атеш".
Проукраїнський агент розвідав ситуацію у Бахчисарайському районі. Партизан виявив нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря. Російські окупанти закрили прохід на пляж.
"Ми давно писали про те, що Росія боїться висадки українського десанту, що змушує їх залучати якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок", - пишуть партизани.
- 22 вересня Центр журналістських розслідувань (ЦЖР) зафіксував установлення росіянами металевих веж із платформами для розміщення систем ППО на острові Тузла поруч із Керченським мостом.
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