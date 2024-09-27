Росіяни бояться і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"

Про це повідомляють представники руху спротиву "Атеш".

Проукраїнський агент розвідав ситуацію у Бахчисарайському районі. Партизан виявив нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря. Російські окупанти закрили прохід на пляж.

"Ми давно писали про те, що Росія боїться висадки українського десанту, що змушує їх залучати якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок", - пишуть партизани.