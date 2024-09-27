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Росіяни бояться і готуються до можливої висадки українського десанту в Криму, - "Атеш"

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
21:28
Війна з Росією Крим, окупанти

Російські окупанти продовжують підготовку до "стримування" українського десанту у Криму

Зміст

Про це повідомляють представники руху спротиву "Атеш".

Проукраїнський агент розвідав ситуацію у Бахчисарайському районі. Партизан виявив нові вогневі точки та обладнані оборонні споруди на узбережжі Чорного моря. Російські окупанти закрили прохід на пляж.

"Ми давно писали про те, що Росія боїться висадки українського десанту, що змушує їх залучати якомога більшої кількості особового складу до зведення фортифікаційних споруд і вогневих точок", - пишуть партизани.

  • 22 вересня Центр журналістських розслідувань (ЦЖР) зафіксував установлення росіянами металевих веж із платформами для розміщення систем ППО на острові Тузла поруч із Керченським мостом.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
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