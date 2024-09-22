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Головна Війна з Росією Росія посилює оборону Керченського мосту: на острові Тузла з’явилися вежі з ППО "Панцир-С1М"

Росія посилює оборону Керченського мосту: на острові Тузла з’явилися вежі з ППО "Панцир-С1М"

Марія Науменко
22 вересня, 2024 неділя
17:31
Війна з Росією На фото російський мобільний зенітний ракетно-гарматний комплекс

Центр журналістських розслідувань (ЦЖР) зафіксував встановлення росіянами металевих веж із платформами для розміщення систем протиповітряної оборони на острові Тузла поруч із Керченським мостом

Зміст

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Згідно з повідомленням, на двох вежах висотою близько 30-35 метрів над рівнем моря розмістили зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С1М".

Цей комплекс ППО може розміщуватись на гусеничному та колісному шасі, а також встановлюватися стаціонарно, створюючи над об’єктом "купол" безпеки вистою 15 км та радіусом 20 км, відповідно до тактико-технічних характеристик цієї системи. Крім того, їх можна об’єднувати у групи, аби збільшити радіус захисного покриття.

Вперше ЦЖР зафіксував розміщення "Панцир-С1М" на Керченському мосту на початку вересня. Це експортний варіант із броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958, який відрізняється збільшеною дальністю та висотою ураження повітряних цілей.

"Схоже, росіяни продовжать встановлювати такі вежі вздовж мосту, адже на будмайданчику зі сторони м.Керч помічено з десяток аналогічних секцій-трансформерів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти встановлюють у морі металеві "їжаки" для захисту від атак морських дронів.

  • 28 серпня проукраїнські жителі тимчасово окупованого Криму поділились інформацією про систему ППО "Панцирь-С1", яку російські терористи розмістили просто на Керченському мосту.

Теги:
Україна
Росія
Крим
ППО
Військові новини
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