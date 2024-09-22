Росія посилює оборону Керченського мосту: на острові Тузла з’явилися вежі з ППО "Панцир-С1М"

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Згідно з повідомленням, на двох вежах висотою близько 30-35 метрів над рівнем моря розмістили зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С1М".

Цей комплекс ППО може розміщуватись на гусеничному та колісному шасі, а також встановлюватися стаціонарно, створюючи над об’єктом "купол" безпеки вистою 15 км та радіусом 20 км, відповідно до тактико-технічних характеристик цієї системи. Крім того, їх можна об’єднувати у групи, аби збільшити радіус захисного покриття.

Вперше ЦЖР зафіксував розміщення "Панцир-С1М" на Керченському мосту на початку вересня. Це експортний варіант із броньованою кабіною на шасі КамАЗ-53958, який відрізняється збільшеною дальністю та висотою ураження повітряних цілей.

"Схоже, росіяни продовжать встановлювати такі вежі вздовж мосту, адже на будмайданчику зі сторони м.Керч помічено з десяток аналогічних секцій-трансформерів", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти встановлюють у морі металеві "їжаки" для захисту від атак морських дронів.