Росіяни розмістили систему ППО "Панцирь-С1" просто на Кримському мосту
Проукраїнські жителі тимчасово окупованого Криму поділились інформацією про систему ППО "Панцирь-С1", яку російські терористи розмістили просто на Керченському мосту
Про це пишуть партизани "Кримський вітер".
За словами партизан, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" розташований на Кримському мосту щонайменше місяць. Є відповідні супутникові знімки.
Проукраїнські жителі також прикріпили реальні фото, де видно, що система ППО розташована прямо на мосту.
- У вівторок, 27 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі похоронили зрадника України, добровольця російської армії Євгена Сапігу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.64Продаж 46.35
- Актуальне
- Важливе