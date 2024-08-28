Росіяни розмістили систему ППО "Панцирь-С1" просто на Кримському мосту

Про це пишуть партизани "Кримський вітер".

За словами партизан, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" розташований на Кримському мосту щонайменше місяць. Є відповідні супутникові знімки.

Проукраїнські жителі також прикріпили реальні фото, де видно, що система ППО розташована прямо на мосту.