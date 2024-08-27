"Брав участь у рускій весні 2014 року": гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про загибель зрадника з Криму у війні проти України
У вівторок, 27 серпня, у тимчасово окупованому Севастополі похоронили зрадника України, добровольця російської армії Євгена Сапігу
Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
Євген Сапуга - уродженець Криму. У 2014 році він підтримав анексію українського півострова та брав участь у "рускій весні". Після цього став "казаком" і слідкував за "громадським порядком" у Севастополі.
За словами Развожаєва, Євген Сапуга пішов на війну проти України, як доброволець. Він підписав контракт на початку цього року.
ЗСУ зуміли ліквідувати зрадника України на Миколаївському напрямку.
- 22 серпня директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України.
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