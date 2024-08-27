"Брав участь у рускій весні 2014 року": гауляйтер Севастополя Развожаєв заявив про загибель зрадника з Криму у війні проти України

Про це повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Євген Сапуга - уродженець Криму. У 2014 році він підтримав анексію українського півострова та брав участь у "рускій весні". Після цього став "казаком" і слідкував за "громадським порядком" у Севастополі.

За словами Развожаєва, Євген Сапуга пішов на війну проти України, як доброволець. Він підписав контракт на початку цього року.

ЗСУ зуміли ліквідувати зрадника України на Миколаївському напрямку.