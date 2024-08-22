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Ексклюзив

Росіяни маскують примусову мобілізацію на ТОТ, - правозахисник Лисянський

Марина Клюєва
22 серпня, 2024 четвер
17:59
Війна з Росією росія мобілізація орки окупанти

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський розповів, як росіяни маскують примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Вони зараз замаскували свою примусову мобілізацію під вплив силових органів окупанта. У них зараз так побудована система, що якщо людина, яка скоїла злочин, або підозрюється у злочині на етапі її залучення до кримінальної відповідальності, відразу її змушують підписувати контракт. Тебе тільки от перший раз затримали на злочині, тільки перший раз тебе привели до слідчого і відповідно слідчий перед тобою кладе контракт і каже: "Відправляйся брати участь у військовій агресії РФ проти України". Це у них зараз поставлено на рейки, скажімо так. А по суті, наприклад, є внутрішні блокпости, які контролює військова поліція міністерства оборони Російської Федерації, ну і зупинили машину, в машині - два хлопці, відкрили багажник, знайшли у багажнику гранату, яку самі й підкинули, викликали поліцію - відправили, вже наступного дня їх змусили у в’язниці підписати контракт і відправили їх брати участь у військовій агресії РФ проти України", - розповів він. 

Павло Лисянський зазначив, що на тимчасово окупованих територіях України суттєво зросла кількість представників російських силових структур. Проте вони не розслідують злочини, які там кояться, а саме залучені до примусового притягнення українців до участі у війні проти своєї ж країни.

"Працюють не тільки з ув’язненими, а й працюють з підслідними, а для того, щоб фактично збільшити кількість цих підслідних і обвинувачених у злочинах запустили цю репресивну машину. Якщо ви проведете такий не дуже глибокий моніторинг, побачите, що постійно збільшується кількість співробітників силових органів окупанта: ФСБ, Росгвардія, військова поліція міністерства оборони, міграційна служба і таке інше. Вони постійно збільшують чисельний апарат силових органів окупанта, питання - навіщо? Вони з Російської Федерації нагнали туди в’язнів: маньяків різних, гвалтівників, серійних убивць, дали в руки зброю, і вони там кошмарять місцеве населення - вбивають, гвалтують і таке інше. І ці силові органи окупанта не займають розслідуванням цих злочинів, питання - чим вони займаються? А займаються вони якраз тим, що просто на місцеве населення намагаються відкрити справи й таким чином змусити їх взяти в руки зброю і піти воювати проти України. Таким чином вони маскують свою примусову мобілізацію", - розповів правозахисник.

  • 19 серпня повідомлялося, що росіяни на тимчасово окупованих територіях півдня України проводили мілітаристські заходи для дітей у дитсадках. Зокрема, вони влаштовували вистави боїв.
Теги:
Україна
Крим
російська армія
Луганщина
мобілізація
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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