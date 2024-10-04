У Пермському краї РФ горить нафтобаза: пожежа охопила 10 тис. кв. м

Про це повідомляє МНС Росії.

Зазначається, що пожежники вже локалізували пожежу, яка сталась у промзоні села Осіння.

Там горить приватна база для зберігання нафтопродуктів на 10 тис. квадратних метрах, зокрема, вогонь охопив ємності із паливом.

У МНС Росії запевнили, що надзвичайники не допустили переходу пожежі на приватні житлові будинки, адміністративний корпус та суху рослинність. На місці працюють понад 60 спеціалістів та 19 одиниць техніки. Постраждалих немає.