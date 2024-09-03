Удар України на тиждень зупинив половину потужностей одного із НПЗ в Москві, - Reuters
Московський нафтопереробний завод "Газпромнефть" призупинив роботу комбінованої нафтопереробної установки "Євро+", після удару ЗСУ 1 вересня
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що на установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.
До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2 млн тонн на рік.
Так, за даними джерел видання, завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.
- Після атаки безпілотників у ніч на 1 вересня у РФ сталась пожежа на Московському НПЗ у Капотні, а також спалахнула Каширська ДРЕС. У Тверській області горіла Конаківська ДРЕС після атаки дронів. Міноборони РФ заявило про збиття 158 дронів.
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