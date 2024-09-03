Удар України на тиждень зупинив половину потужностей одного із НПЗ в Москві, - Reuters

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що на установку "Євро+" припадає близько 50% загальної потужності заводу з первинної переробки нафти, адже її установка з перегонки сирої нафти CDU-6 має потужність 6 млн тонн нафти на рік.

До складу "Євро+" також входить установка риформінгу потужністю 1 млн тонн на рік та установка гідроочищення дизельного пального потужністю 2 млн тонн на рік.

Так, за даними джерел видання, завод може відновити переробку на установці після ремонту за п'ять-шість днів.