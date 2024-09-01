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У Москві після атаки БПЛА палає НПЗ та ДРЕС, також горить електростанція у Тверській області

Ксенія Золотова
1 вересня, 2024 неділя
08:41
Війна з Росією

Після атаки безпілотників у ніч на 1 вересня у РФ сталась пожежа на Московському НПЗ у Капотні, а також спалахнула Каширська ДРЕС. У Тверській області горить Конаківська ДРЕС після атаки дронів

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Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Російські сили ППО за ніч збили 10 безпілотників, які летіли на Москву, повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін, передає ТАСС.

Він заявив, що пошкоджень, постраждалих та загрози роботі НПЗ немає.

Однак у російському телеграм-каналі Astra з'являються кадри факелу, що горить, на НПЗ у Капотні (район Москви), який сьогодні намагалися атакувати БПЛА. Зазначається, що такий "стовп вогню" жителі бачили й раніше, але сьогодні, після атаки БПЛА, нібито "смолоскип горить сильніше".

Пожежі на НПЗ Капотня надано максимальний номер складності, повідомили ТАСС в оперативних службах. Проте за кілька хвилин номер складності пожежі нібито було знижено з п'ятої, максимальної, до другої.

Також у Московській області після удару дронами горить Каширська ДРЕС (державна районна електростанція).

А у Тверській області РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на Конаківській конденсаційній електростанції.

Усього п'ять БПЛА збиті силами ППО над Тверською областю, повідомив губернатор.

Згодом він заявив, що займання, яке сталося через атаку БПЛА на Конаківський округ, локалізовано.

Проте у місцевих ЗМІ з'являються кадри сильної пожежі на Конаківській ДРЕС. За словами очевидців, пожежа почалася після атаки БПЛА.

  • Росіяни поскаржилися, що в ніч проти п'ятниці, 30 серпня, їхні три області та територія тимчасово окупованого Криму піддалися атаці безпілотників. Там начебто спрацювала ППО.
Теги:
Відео
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
нафтобаза
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