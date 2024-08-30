У Росії заявили про збиття 18 безпілотників над Кримом і трьома областями РФ

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 18 безпілотників.

Так, 11 БПЛА начебто збили над територією Брянської області, чотири – над Калузькою областю, два БПЛА - над окупованим Кримом та ще один дрон – над Білгорощиною.