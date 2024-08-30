У Росії заявили про збиття 18 безпілотників над Кримом і трьома областями РФ
Росіяни поскаржилися, що в ніч проти п'ятниці, 30 серпня, їхні три області та територія тимчасово окупованого Криму піддалися атаці безпілотників. Там начебто спрацювала ППО
Про це звітує міністерство оборони РФ.
За їхніми даними, загалом цієї ночі засоби протиповітряної оборони збили 18 безпілотників.
Так, 11 БПЛА начебто збили над територією Брянської області, чотири – над Калузькою областю, два БПЛА - над окупованим Кримом та ще один дрон – над Білгорощиною.
- Тієї ж ночі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля міста Джанкой, а також у районі військового аеродрому Кіровське.
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