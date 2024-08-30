У Криму вночі лунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя, - ЗМІ

Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".

Як повідомили очевидці, над Кіровським цієї ночі прогриміли чотири вибухи. Зокрема, три вибухи чули в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.

Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.