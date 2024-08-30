У Криму вночі лунали вибухи біля аеродрому Кіровське та поблизу Джанкоя, - ЗМІ
У ніч проти п'ятниці, 30 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи біля міста Джанкой, а також у районі військового аеродрому Кіровське
Про це інформує Telegram-канал "Кримський вітер".
Як повідомили очевидці, над Кіровським цієї ночі прогриміли чотири вибухи. Зокрема, три вибухи чули в районі аеродрому й один - над місцевою залізничною станцією.
Також один вибух було чутно в районі Джанкоя.
- Напередодні вночі окупаційна влада Криму заявила про нібито атаку безпілотників на Севастополь: росіяни тимчасово перекрили Кримський міст.
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