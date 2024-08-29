У РФ заявили про атаку безпілотників на Севастополь, перекрито Кримський міст

Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збито 2 БПЛА над акваторією моря", - написав він.

За словами Развожаєва, постраждалих та руйнувань нібито немає.

Водночас інформаційний центр Кримського мосту повідомив, що станом на 03:47 рух мостом тимчасово перекрито.