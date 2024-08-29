У РФ заявили про атаку безпілотників на Севастополь, перекрито Кримський міст
Окупаційна влада Криму вночі четверга, 29 серпня, заявила про нібито атаку безпілотників на Севастополь: росіяни тимчасово перекрили Кримський міст
Про це заявив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
"У Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО. За попередньою інформацією, вже збито 2 БПЛА над акваторією моря", - написав він.
За словами Развожаєва, постраждалих та руйнувань нібито немає.
Водночас інформаційний центр Кримського мосту повідомив, що станом на 03:47 рух мостом тимчасово перекрито.
- У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня лунали вибухи. Російське міністерство оборони заявляє про збиття 12 ракет ATACMS.
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