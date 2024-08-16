В окупованому Криму заявили про атаку БПЛА: російська ППО знищила морські дрони в Чорному морі

Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

За його словами, у місті працювали сили ППО, а також Чорноморський флот РФ.

За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.

Російське міністерство оборони проінформувало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім цього, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.

Крім цього, за даними каналу Astra, в окупованому Криму перекривали роботу Кримського мосту. Він не працював з 2 ночі до 7 ранку.