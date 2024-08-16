В окупованому Криму заявили про атаку БПЛА: російська ППО знищила морські дрони в Чорному морі
У тимчасово окупованому Криму вночі 16 серпня лунали вибухи. Російські загарбники поскаржилися на атаку безпілотників
Про це повідомляє так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.
За його словами, у місті працювали сили ППО, а також Чорноморський флот РФ.
За інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.
Російське міністерство оборони проінформувало, що сили ППО нібито знищили 5 БПЛА літакового типу над акваторією Чорного моря. Крім цього, було ліквідовано два безекіпажні катери, які прямували у напрямку Кримського півострова.
Крім цього, за даними каналу Astra, в окупованому Криму перекривали роботу Кримського мосту. Він не працював з 2 ночі до 7 ранку.
- У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец".
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