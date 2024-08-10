Дрони ГУР знищили російське судно "Тунец" в окупованому Криму
У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец"
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Зазначається, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, їхній тип встановлюється.
Окупанти використовували відповідні катери в Криму для патрулювання акваторії та логістики.
Це вже не перший знищений біля берегів півострова "Тунец": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.36
- EUR Купівля 44.6Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе