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Дрони ГУР знищили російське судно "Тунец" в окупованому Криму

Катерина Єсікова
10 серпня, 2024 субота
08:49
Війна з Росією На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі

У ніч з 8 на 9 серпня воїни спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 за допомогою морського дрона MAGURA V5 знищили швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунец"

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Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, їхній тип встановлюється. 

Окупанти використовували відповідні катери в Криму для патрулювання акваторії та логістики. 

Це вже не перший знищений біля берегів півострова "Тунец": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року. 

Теги:
Крим
окуповані території
окупанти
безпілотник
ГУР
втрати окупантів
Чорне море
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