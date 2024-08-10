Дрони ГУР знищили російське судно "Тунец" в окупованому Криму

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Зазначається, що внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників, їхній тип встановлюється.

Окупанти використовували відповідні катери в Криму для патрулювання акваторії та логістики.

Це вже не перший знищений біля берегів півострова "Тунец": два російських судна такого типу розвідники знищили, а ще два пошкодили у травні цього року.