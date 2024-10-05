Росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область
Російська влада вночі суботи, 5 жовтня, звинуватила Україну в атаці безпілотників на Воронезьку область
Про це заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.
Про небезпеку нібито застосування БПЛА у Воронезькій області РФ оголошували двічі. Під час другої тривоги російська ППО в засоби РЕБ, мовляв, знищили та заглушили кілька безпілотників.
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"Українські БПЛА спробували атакувати кілька підприємств, що випускають цивільну продукцію. За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби. На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", - заявив згодом Гусєв.
- У ніч на 4 жовтня Сили оборони України уразили безпілотниками базу паливо-мастильних матеріалів у Воронезькій області РФ. Міноборони РФ заявило про нібито збиття 18 БПЛА над територією Росії в ніч на 4 жовтня.
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