Росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область

Про це заявив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

Про небезпеку нібито застосування БПЛА у Воронезькій області РФ оголошували двічі. Під час другої тривоги російська ППО в засоби РЕБ, мовляв, знищили та заглушили кілька безпілотників.

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"Українські БПЛА спробували атакувати кілька підприємств, що випускають цивільну продукцію. За уточненими даними, одна людина поранена. Чоловік отримав осколкове поранення в руку. На території одного поверху в будівлі того ж підприємства виникло загоряння. На місці події працюють оперативні служби. На іншому підприємстві, що зазнало атаки БПЛА, постраждалих і руйнувань немає", - заявив згодом Гусєв.