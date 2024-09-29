Уражений військовий арсенал "Котлубань", вибухи у Криму й пожежі у Москві та під Новошахтинськом: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Уражений військовий арсенал "Котлубань", пожежа у Москві й під Новошахтинськом та десятки БПЛА над різними областями РФ

Уранці 25 вересня у західній частині Москви спалахнув склад автозапчастин. Будівля розташовувалася впритул до АЗС. За даними тамтешніх інформаційних джерел, зрештою вогонь охопив площу 600 квадратних метрів.

У ніч на 27 вересня губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку безпілотників та займання у полі під Новошахтинськом внаслідок падіння їх уламків. РосЗМІ писали, що уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП. За словами місцевого губернатора, загалом під Новошахтинськом тієї ночі знищили 6 БПЛА. "Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано", – написав голова Ростовської області. У міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО знищила 9 безпілотників: шість БПЛА над територією Ростовської області та три над територією Білгородської.

Тим часом у суботу, 28 вересня, на залізничному мосту в районі російського міста Кінель можна було почути вибух. На той момент рух мостом тимчасово обмежували. "Рух вантажних поїздів тимчасово зупинено в Самарській області через незаконне втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту. На рух пасажирських поїздів і електричок НС не впливає", – повідомили в Куйбишевській залізниці. А ЗМІ писали, що міська влада повідомила про "сильний хлопок" на залізничному мосту в районі міста Кінель, внаслідок чого "пошкоджено острівці безпеки, але самі колії не зачеплені".

А 29 вересня стало відомо, що Сили оборони України уразили військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області РФ, куди напередодні прибув ешелон з іранськими ракетами. Попередньо низка українських ЗМІ, посилаючись на джерела у силових структурах повідомила, що у ніч на неділю, 29 вересня, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників на 7 областей. Зазначалося, що операцію організували Головне управління розвідки, Сили спеціальних операцій, Служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки та Збройні сили України. У результаті уражено ворожий арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду у селищі Котлубань, що у Волгоградській області РФ. Відстань до цілі становила понад 600 кілометрів. Зазначається, що військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім українські підрозділи успішно виконали бойове завдання.

Уранці міністерство оборони Росії прозвітувало, що загалом над територією РФ цієї ночі нібито збили 125 дронів. Зокрема, 67 БПЛА начебто перехопили над Волгоградською областю, по 17 над Білгородською і Воронезькою, 18 дронів – над територією Ростовщини, 3 БПЛА над акваторією Азовського моря, а також по одному над Краснодарським краєм, Брянським та Курським регіонами.

Також у Краснодарському краї у ніч на 29 вересня сталася серія вибухів поблизу Єйська, військового містечка та військового аеродрому. Там спалахнула масштабна пожежа. Це місто на узбережжі Чорного моря, звідки окупанти запускають по Україні "шахеди".

Вибухи у тимчасово окупованому Криму та Маріуполі

Вночі 23 вересня у тимчасово окупованому Криму поблизу одного з військових аеродромів пролунали вибухи. Найгучніше їх чули жителі Джанкоя та Побєдного. Як зазначив в етері Еспресо речник УДА "Південь" Сергій Братчук, у Джанкої місцеві почули близько 15 вибухів. Згодом надійшла інформація про ураження систем С-300/400 росіян. І, ймовірно, були пошкоджені й гелікоптери.

А вже у вівторок, 24 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області також було чутно вибухи. Через це росіяни підіймали в небо авіацію. Місцеві жителі в telegram-каналах повідомляли про те, що чули вибухи в Кальміуському районі міста. Натомість після вибухів окупаційні пабліки заявляють, що війська підняли в небо власні повітряні сили. Містяни також зазначали, що в небі залишилися сліди літака.

Фото: Маріуполь Спротив

Думки експертів

За оцінками експертів ISW, удар по російському складу боєприпасів поблизу Торопця мав значний вплив на російські операції. Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що подальші українські удари по російських тилових об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії посилять тиск на російських військових. На думку аналітиків, це змусить російське військове командування реорганізувати та розподілити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення по всій території Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів.

А військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

"Є 13-й арсенал у Новгородській області, довкола Москви розташовані два арсенали - 51-й арсенал ГРАУ (Головного ракетно-артилерійського управління, – ред.) під містом Кіржач Володимирської області, 73-й арсенал ГРАУ у Володимирській області. Ну і великий арсенал – 67-й арсенал ГРАУ – розташований в Брянській області. Ну і 68-й арсенал теж доволі великий, який задіяний на постачання окупаційних військ, розташований під містом Моздок Північної Осетії. Слід зазначити, що це, можливо, ті арсенали, які мають велику ймовірність бути знищеними вже найближчим часом", – додав Валерій Рябих.

Тим часом український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що рішення прийняте щодо надання Україні дозволу застосовувати далекобійну зброю, але є поки причини його не озвучувати.