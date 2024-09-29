У РФ заявили про збиття 125 безпілотників над 7 регіонами: вибухи лунали на військових складах і біля аеродрому в Єйську

Про це звітує міністерство оборони РФ.

За їхніми даними, загалом над територією РФ цієї ночі нібито збили 125 дронів.

Зокрема, 67 БПЛА начебто перехопили над Волгоградською областю, по 17 над Білгородською і Воронезькою, 18 дронів - над територією Ростовщини, 3 БПЛА над акваторією Азовського моря, а також по одному над Краснодарським краєм, Брянським та Курським регіонами.

Губернатор Волгоградської області, де буцімто збили найбільше дронів за ніч, Андрій Бочаров заявив, що внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої трави.

Так само про загоряння трави повідомили й у Ростовській області. За словами місцевих жителів, вибухи лунали всю ніч у декількох районах області.

Потужні вибухи цієї ночі також чули жителі Воронезької області. За повідомленням місцевої влади, регіон також атакували дрони, частину цілей начебто збили, але один безпілотник влучив у житловий будинок. Минулося без постраждалих, але з руйнуваннями. Також місцеві в соцмережах пишуть, що в регіоні горить ліс.

Крім того, росіяни заявили про атаку на Єйськ у Краснодарському краї. Це місто на узбережжі Чорного моря, звідки окупанти запускають по Україні "шахеди". Як повідомляють місцеві ЗМІ, вибухи пролунали поблизу військового містечка. Ймовірно, під ударом також опинився військовий аеродром.