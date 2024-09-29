Росіяни зранку масовано атакували Запоріжжя: є постраждалі
Уранці неділі, 29 вересня, російські окупанти завдали низки ударів по місту Запоріжжя. У результаті обстрілу поранень зазнали щонайменше шестеро людей
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 07:00 він заявив, що росіяни масовано атакують Запоріжжя і поцілили по житловій забудові. У місті здійнялося кілька пожеж. Частково зруйновано багатоквартирний будинок.
Згодом Федоров уточнив, що цього ранку росіяни завдали по Запоріжжю понад 10 ударів. У результаті зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди.
За даними ДСНС, станом на 07:40 внаслідок масованих авіаударів по обласному центру 4 людей отримали травми, з них один врятований.
"29 вересня з 05:25 до 06:00 ворог завдав наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю...Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків у різних районах міста. Сталося декілька загорянь", - розповіли у ДСНС.
Під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка. Надзвичайники проводять пошукові та аварійно-рятувальні роботи.
Очільник ОВА о 08:30 заявив, що кількість постраждалих зросла до шести - 2 чоловіків та 4 жінок. У лікарні наразі перебувають двоє - одна людина в тяжкому стані, ще одна - у середньому. Четверо потерпілих від госпіталізації відмовилися.
Пізніше стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали жінку. Її доставили у лікарню.
У місті тривають рятувальні роботи.
- Уранці суботи, 28 вересня, російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули 10 людей і зазнали поранень 22, серед них поліціянти.
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