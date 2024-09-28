Війська РФ зранку двічі атакували медзаклад у Сумах: загинули 7 людей, 12 поранено
Уранці суботи, 28 вересня, російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 7 людей і зазнали поранень ще 12, серед них поліціянти
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Зазначається, що внаслідок першого обстрілу Сум загинула одна людина. Також було зруйноване перекриття декількох поверхів лікарні. Там розпочалася евакуація пацієнтів і персоналу.
За словами Клименка, пізніше для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару.
Станом на 09:20 було відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліціянта поранено.
За даними Нацполіції, через атаку російських окупантів загалом поранень зазнали 10 людей.
Згодом в ОВА уточнили, що о 10:28 кількість загиблих збільшилася до семи, а тяжкопоранених - до 12 людей.
Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби.
У Сумській ОВА уточнили, що ворог завдав удару безпілотником по закладу охорони здоров’я в обласному центрі. На місці працюють всі необхідні служби.
Пізніше росіяни завдали повторного авіаційного удару по Сумах. За даними ОВА, ворог спрямував ударний безпілотник на житловий сектор.
- З вечора пʼятниці, 27 вересня, і до ранку наступного дня росіяни атакували Україну ударними БПЛА і ракетами. В Одеській області ракети атакували базу відпочинку. Падіння уламків дронів зафіксували на Київщині та Рівненщині.
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