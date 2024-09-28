Війська РФ зранку двічі атакували медзаклад у Сумах: загинули 7 людей, 12 поранено

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що внаслідок першого обстрілу Сум загинула одна людина. Також було зруйноване перекриття декількох поверхів лікарні. Там розпочалася евакуація пацієнтів і персоналу.

За словами Клименка, пізніше для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару.

Станом на 09:20 було відомо про 6 загиблих, серед яких поліцейський. Ще одного поліціянта поранено.

За даними Нацполіції, через атаку російських окупантів загалом поранень зазнали 10 людей.

Згодом в ОВА уточнили, що о 10:28 кількість загиблих збільшилася до семи, а тяжкопоранених - до 12 людей.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває. На місці удару працюють поліцейські - слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби.

У Сумській ОВА уточнили, що ворог завдав удару безпілотником по закладу охорони здоров’я в обласному центрі. На місці працюють всі необхідні служби.

Пізніше росіяни завдали повторного авіаційного удару по Сумах. За даними ОВА, ворог спрямував ударний безпілотник на житловий сектор.