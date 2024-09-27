Росіяни запустили "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 28 вересня
Ввечері пʼятниці, 27 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків
Про пуск "шахедів" попередили Повітряні сили.
Першу групу після 22:00 зафіксували на Сумщині. Ударні безпілотники рухались з Курщини південно-західним курсом.
Близько 22:30 також стало відомо про "шахеди" на півдні та сході України: з Чорного моря в районі Очакова, на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, а також у районі Покровська - вектором руху на Павлоград. Також повідомили про пуск КАБ на Харківщину.
Ближче до 23:00 про небезпеку попередили жителів Одеси та області. О 23:00 ПС повідомили про загрозу балістики, там де тривога.
Станом на 23:09 дрони:
- В західній частині Сумської області, курс західний та південний;
- У північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
- Групи у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
- В районі Іванівка (Одещина), курс західний.
Новина доповнюється...
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.78Продаж 46.44
- Актуальне
- Важливе