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Росіяни запустили "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 28 вересня

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
23:13
Війна з Росією нічна атака "шахедів"

Ввечері пʼятниці, 27 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" з декількох напрямків

Зміст

Про пуск "шахедів" попередили Повітряні сили.

Першу групу після 22:00 зафіксували на Сумщині. Ударні безпілотники рухались з Курщини південно-західним курсом.

Близько 22:30 також стало відомо про "шахеди" на півдні та сході України: з Чорного моря в районі Очакова, на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, а також у районі Покровська - вектором руху на Павлоград. Також повідомили про пуск КАБ на Харківщину.

Ближче до 23:00 про небезпеку попередили жителів Одеси та області. О 23:00 ПС повідомили про загрозу балістики, там де тривога.

Станом на 23:09 дрони:

  • В західній частині Сумської області, курс західний та південний;
  • У північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;
  • Групи у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;
  • В районі Іванівка (Одещина), курс західний.

Новина доповнюється...

Теги:
Україна
Росія
Одеса
Одещина
Полтавщина
Сумщина
Миколаївщина
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Дніпропетровщина
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