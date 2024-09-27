Росіяни запустили "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 28 вересня

Про пуск "шахедів" попередили Повітряні сили.

Першу групу після 22:00 зафіксували на Сумщині. Ударні безпілотники рухались з Курщини південно-західним курсом.

Близько 22:30 також стало відомо про "шахеди" на півдні та сході України: з Чорного моря в районі Очакова, на Херсонщині у напрямку Миколаївщини, а також у районі Покровська - вектором руху на Павлоград. Також повідомили про пуск КАБ на Харківщину.

Ближче до 23:00 про небезпеку попередили жителів Одеси та області. О 23:00 ПС повідомили про загрозу балістики, там де тривога.

Станом на 23:09 дрони:

В західній частині Сумської області, курс західний та південний;

У північно-східній частині Полтавщини, рухаються у напрямку Миргорода;

Групи у західній, центральній та північній частинах Миколаївщини, курс північно-західний;

В районі Іванівка (Одещина), курс західний.

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