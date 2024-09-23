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Україна завдала удару по російському складу боєприпасів біля Торопця: в ISW розповіли, як це вплине на бойову спроможність РФ

Марія Науменко
23 вересня, 2024 понедiлок
06:59
Війна з Росією

18 вересня українські військові завдали удару по російському складу боєприпасів поблизу Торопця, Тверська область. За оцінками експертів, удар мав значний вплив на російські операції

Зміст

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Полковник Антс Ківісельг, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, заявив, що внаслідок вибуху знищено 30 000 тонн боєприпасів. Це еквівалентно 750 000 артилерійських снарядів.

За його оцінками, удар знищив запас російських боєприпасів на 2-3 місяці. Він зазначив, російські війська використовують близько 10 тисяч снарядів на тиждень, хоча деякі експерти вважають, що Ківісельг мав на увазі 10 тисяч снарядів на день.

Крім того, телеканал "Суспільне" повідомив, що на складі зберігалися ракети "Іскандер", балістичні ракети "Точка-У", планерні бомби і артилерійські боєприпаси.

Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що подальші українські удари по російських тилових об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії посилять тиск на російських військових. 

На думку аналітиків, це змусить російське військове командування реорганізувати та розподілити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення по всій території Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів.

  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. Операцію провели українські спецслужби.
Теги:
Україна
Росія
Військові новини
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