Україна завдала удару по російському складу боєприпасів біля Торопця: в ISW розповіли, як це вплине на бойову спроможність РФ

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Полковник Антс Ківісельг, керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії, заявив, що внаслідок вибуху знищено 30 000 тонн боєприпасів. Це еквівалентно 750 000 артилерійських снарядів.

За його оцінками, удар знищив запас російських боєприпасів на 2-3 місяці. Він зазначив, російські війська використовують близько 10 тисяч снарядів на тиждень, хоча деякі експерти вважають, що Ківісельг мав на увазі 10 тисяч снарядів на день.

Крім того, телеканал "Суспільне" повідомив, що на складі зберігалися ракети "Іскандер", балістичні ракети "Точка-У", планерні бомби і артилерійські боєприпаси.

Інститут вивчення війни (ISW) стверджує, що подальші українські удари по російських тилових об'єктах матеріально-технічного забезпечення на території Росії посилять тиск на російських військових.

На думку аналітиків, це змусить російське військове командування реорганізувати та розподілити системи підтримки і матеріально-технічного забезпечення по всій території Росії, щоб пом'якшити наслідки таких ударів.