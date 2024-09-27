Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів, під Новошахтинськом сталася пожежа
У ніч на 27 вересня губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку безпілотників та займання у полі під Новошахтинськом внаслідок падіння їх уламків. РосЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП
Про це губернатор Василь Голубєв написав у телеграм.
За його словами, загалом під Новошахтинськом цієї ночі знищено 6 БПЛА.
"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано", - написав голова Ростовської області.
Водночас російський телеграм-канал ASTRA пише, що, за даними місцевих жителів, уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП.
Там також уточнили, що був атакований мікрорайон Новошахтинська Нова Соколівка, що за 5 хвилин їзди від Новошахтинського НПЗ.
У міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО знищила 9 безпілотників: шість БПЛА над територією Ростовської області та три над територією Білгородської.
- У ніч на 26 вересня щонайменше чотири російські дрони залетіли на територію Білорусі. Один з безпілотників перетнув кордон зі сторони РФ.
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