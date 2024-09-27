Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів, під Новошахтинськом сталася пожежа

Про це губернатор Василь Голубєв написав у телеграм.

За його словами, загалом під Новошахтинськом цієї ночі знищено 6 БПЛА.

"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано", - написав голова Ростовської області.

Водночас російський телеграм-канал ASTRA пише, що, за даними місцевих жителів, уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП.

Там також уточнили, що був атакований мікрорайон Новошахтинська Нова Соколівка, що за 5 хвилин їзди від Новошахтинського НПЗ.

У міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО знищила 9 безпілотників: шість БПЛА над територією Ростовської області та три над територією Білгородської.