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Губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку дронів, під Новошахтинськом сталася пожежа

Ксенія Золотова
27 вересня, 2024 п'ятниця
07:00
Війна з Росією

У ніч на 27 вересня губернатор Ростовської області РФ заявив про атаку безпілотників та займання у полі під Новошахтинськом внаслідок падіння їх уламків. РосЗМІ пишуть, що уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП

Зміст

Про це губернатор Василь Голубєв написав у телеграм.

За його словами, загалом під Новошахтинськом цієї ночі знищено 6 БПЛА.

"Внаслідок падіння уламків у полі спалахнула трава. Вогонь оперативно загасили чергово-рятувальними службами. Постраждалих та руйнувань на землі не зафіксовано", - написав голова Ростовської області.

Водночас російський телеграм-канал ASTRA пише, що, за даними місцевих жителів, уламки БПЛА впали поряд із ЛЕП.

Там також уточнили, що був атакований мікрорайон Новошахтинська Нова Соколівка, що за 5 хвилин їзди від Новошахтинського НПЗ.

У міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО знищила 9 безпілотників: шість БПЛА над територією Ростовської області та три над територією Білгородської.

  • У ніч на 26 вересня щонайменше чотири російські дрони залетіли на територію Білорусі. Один з безпілотників перетнув кордон зі сторони РФ.

Теги:
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
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