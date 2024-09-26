Вночі на територію Білорусі залетів "шахед" зі сторони РФ, - Гаюн

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією українських моніторингових каналів, на які посилається "Гаюн", минулої ночі в Білорусь зайшли щонайменше чотири "шахеди". Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі Любеча і за 30 хвилин повернувся в Україну.

"Далі "шахеди" заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "шахед" рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група стверджує, що протягом ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий - о 02:50.

Фото: Беларускі Гаюн