Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Вночі на територію Білорусі залетів "шахед" зі сторони РФ, - Гаюн

Вночі на територію Білорусі залетів "шахед" зі сторони РФ, - Гаюн

Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
11:22
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

У ніч на 26 вересня щонайменше чотири російські дрони залетіли на територію Білорусі. Один з безпілотників перетнув кордон зі сторони РФ

Зміст

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За інформацією українських моніторингових каналів, на які посилається "Гаюн", минулої ночі в Білорусь зайшли щонайменше чотири "шахеди". Перший із них перетнув кордон із Білоруссю близько 00:13 у районі Любеча і за 30 хвилин повернувся в Україну.

"Далі "шахеди" заходили в Білорусь о 02:29, 03:05 і 03:52. Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "шахед" рухався в напрямку Гомеля, що з ним було далі - невідомо", - йдеться у повідомленні.

Моніторингова група стверджує, що протягом ночі в небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі: перший піднявся з "Барановичів" близько 00:30, а другий - о 02:50.

Фото: Беларускі Гаюн

 
  • Під час нічної атаки на Україну 16 вересня російський ударний безпілотник також залетів на територію Білорусі з Київської області. Тоді авіацію не підіймали.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
безпілотник
Читайте також:
Автор Оксана Ліховід
25 вересня, 2024 середа
Окремі групи російських бійців зайшли зі сходу у Вугледар, - Згурець
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
Автор Світлана Кравченко
24 вересня, 2024 вiвторок
Трамп заявив, що Зеленський прагне перемоги демократів на виборах у США
Ван Ї
Автор Анна Хотіна
24 вересня, 2024 вiвторок
"Утриматися від перетікання "кризи" на світову економіку". Китай на Радбезі ООН оголосив позиції щодо війни в Україні
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.06
    Купівля 41.06
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.77
    Продаж 46.51
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 вересня
11:55
Дмитро Кулеба
Невідомий видав себе за Дмитра Кулебу під час розмови з сенатором США, - NYT
11:55
Сергій Гнезділов
"Кого я зрадив? У мене в підрозділі закінчилися люди", - піхотинець Гнезділов про своє СЗЧ
11:51
Ексклюзив
Сергій Гнезділов
"Не шукайте глибини там, де пробите дно": військовослужбовець Тимочко про СЗЧ Гнезділова
11:48
Рівненська АЕС
Неподалік проммайданчика Рівненської АЕС зафіксували проліт російського дрона
11:41
Наживо
Наслідки обстрілу Києва
Росія атакує Україну з ночі на 26 вересня: в Одесі є загибла, МіГ-31 двічі запускав ракети
11:34
Огляд
міжнародний огляд
Зеленський зіткнувся з критикою республіканців через візит до Скрентона та що може статися, якщо не зупинити Росію. Акценти світових ЗМІ 26 вересня
11:27
електроенергія
РФ атакувала енергооб’єкти в кількох областях: ситуація в енергосистемі станом на 26 вересня
10:37
Урсула фон дер Ляєн
Ми маємо поставити Україну в міцні умови перед переговорами про мир, - Урсула фон дер Ляєн
10:28
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:26
Німеччина
Німеччина надасть Україні €70 млн на відбудову енергетики
10:19
Ексклюзив
Згурець припустив, які ракети для F-16 увійшли до нового пакету допомоги Україні
10:12
Ексклюзив
ЗСУ
"Нормативні акти не відповідають вимогам закону": Денісова про відстрочку для родичів зниклих безвісти на війні
10:11
У лікарні померла постраждала внаслідок удару РФ по Харкову 24 вересня
10:07
OPINION
Ядерна доктрина Путіна: жодного атомного удару не буде
09:32
Оновлено
безпілотник, дрон
Reuters заявило, що РФ створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних БПЛА. У Білому домі "глибоко стурбовані"
09:24
Оновлено
ВАКС заарештував заступницю прокурора Запорізької області, яку викрили на хабарі
09:10
ППО
Уночі сили ППО знищили 4 ракети та 66 "шахедів"
08:47
Херсон обстріл
РФ з початку доби атакує Херсон та область: постраждали 5 людей
08:38
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
У Часовому Ярі досі залишається близько 460 жителів, - начальник МВА Чаус
08:33
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Протягом минулої доби на фронті зафіксували 189 боєзіткнень, - Генштаб
08:10
ФАБ-500ШН
Не здетонувала при падінні: в Сумах виявили ворожу керовану авіаційну бомбу
08:05
OPINION
Трамп відмовляється від зустрічі з Зеленським
07:59
РФ встановила Starlink на "шахеди"
РФ встановила Starlink на "шахеди": у Defense Express заявили про ще більшу небезпеку
07:48
втрати росіян
РФ за добу війни в Україні втратила 1400 військових, 10 танків і 71 артсистему
07:34
Євросоюз і понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію
Євросоюз і понад 30 країн ухвалили Спільну декларацію щодо відновлення України
07:25
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада розглядає можливість надання Україні терміново необхідної військової допомоги
07:06
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Фокус на плані перемоги": Зеленський зустрівся з Байденом
06:57
Оновлено
"Буян-М"
Армія РФ вивела у Чорне море один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:48
Дональд Трамп
"Людина, яка не хоче домовлятися": Трамп розкритикував візит Зеленського до США
06:34
Володимир Путін
В ISW пояснили, навіщо Путін відновив погрози ядерною зброєю
00:51
США Україна
США оголосили про додатковий пакет допомоги Україні на $375 млн
00:43
Володимир Зеленський і Шарль Мішель
Зеленський обговорив з Мішелем використання доходів від заморожених активів РФ
00:12
"Динамо" програло "Лаціо" в першому турі Ліги Європи
2024, середа
25 вересня
23:54
Спікер Палати представників США Джонсон вимагає, щоб Зеленський звільнив Маркарову
22:58
Оновлено
Білий дім
В Адміністрації Байдена працюють над тим, щоб Україна отримала всю ухвалену Конгресом допомогу до кінця його каденції
22:30
У Білорусі визнали полк Калиновського терористичною організацією. У полку відповіли, що вважають таким  режим Лукашенка
22:26
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп хаотично намагається врятувати свою кампанію, - політолог Рейтерович
22:15
Франція
Франція підготує та повністю оснастить українську бригаду
21:50
Анджей Дуда
Президент Польщі заявив, що необхідно буде негайно втрутитися в разі атак РФ на АЕС України
21:31
Колишня церква Московського патріархату оскаржує надання статусу нацпарку Біличанському лісу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV