Російський "шахед" знову залетів на територію Білорусі, авіацію не підіймали, - "Гаюн"
Під час нічної атаки на Україну 16 вересня російський ударний безпілотник залетів на територію Білорусі з Київської області. Авіацію не підіймали
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
"У ніч із 15 на 16 вересня один дрон-камікадзе типу "шахед" перетнув кордон із Білоруссю в Гомельській області та провів близько 20 хвилин над Поліським радіаційно-екологічним заповідником", - йдеться у повідомленні.
За інформацією військово-аналітичного каналу "єРадар", на який посилається "Гаюн", російський дрон залетів із Київської області до Гомельської області приблизно о 03:15 ночі і тримав курс на Хойники. Згодом дрон зробив декілька кіл у білоруському небі й розвернувся назад в Україну, куди повернувся вже близько 03:40 і рухався курсом на Іванків.
Моніторингова група стверджує, що минулої ночі чергова авіація ВПС Республіки Білорусь не підіймалася.
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Під час нічної атаки на Україну 14 вересня російський безпілотник також залітав на територію Білорусі. У цей момент у небі була білоруська авіація.
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