Російський "шахед" знову залетів на територію Білорусі, авіацію не підіймали, - "Гаюн"

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"У ніч із 15 на 16 вересня один дрон-камікадзе типу "шахед" перетнув кордон із Білоруссю в Гомельській області та провів близько 20 хвилин над Поліським радіаційно-екологічним заповідником", - йдеться у повідомленні.

За інформацією військово-аналітичного каналу "єРадар", на який посилається "Гаюн", російський дрон залетів із Київської області до Гомельської області приблизно о 03:15 ночі і тримав курс на Хойники. Згодом дрон зробив декілька кіл у білоруському небі й розвернувся назад в Україну, куди повернувся вже близько 03:40 і рухався курсом на Іванків.

Моніторингова група стверджує, що минулої ночі чергова авіація ВПС Республіки Білорусь не підіймалася.