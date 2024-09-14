Білоруси вночі не збивали дрон з РФ, а чекали, доки він вилетить на український Славутич, - Гаюн
Під час нічної атаки на Україну 14 вересня російський ударний безпілотник залетів на територію Білорусі. У цей момент у небі була білоруська авіація
Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Зазначається, що цієї ночі, близько 04:10 російський "шахед" порушив повітряний простір Білорусі у районі селища Лоєв у Гомельській області. Дрон пробув у Білорусі близько 30 хвилин.
За даними моніторингової групи, безпілотник рухався у західному напрямку, а потім повернув на південний схід і повернувся в Україну. "Шахед" полетів у район міста Славутич, де його помітили о 05:05.
Як зазначають аналітики, коли російський дрон залетів у Білорусь, в небі над Гомельською областю чергував винищувач. Літак піднявся в небо з аеродрому "Барановичі" близько 03:40.
- Тижнем раніше, у ніч на 7 вересня, на територію Білорусі залетіли щонайменше 8 дронів. Серед них – 7 дронів-камікадзе типу Shahed та, ймовірно, вперше, розвідувальний російський БпЛА Supercam.
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