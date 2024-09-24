В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Місцеві жителі в telegram-каналах повідомляють про те, що чули вибухи в Кальміуському районі міста.

Натомість після вибухів окупаційні пабліки заявляють, що війська підняли в небо власні повітряні сили. Містяни також зазначають, що в небі залишилися сліди літака.