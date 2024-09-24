В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію
У вівторок, 24 вересня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області було чутно вибухи. Через це росіяни підіймали в небо авіацію
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Місцеві жителі в telegram-каналах повідомляють про те, що чули вибухи в Кальміуському районі міста.
Натомість після вибухів окупаційні пабліки заявляють, що війська підняли в небо власні повітряні сили. Містяни також зазначають, що в небі залишилися сліди літака.
- Напередодні учасники підпільного руху "Атеш" виявили командний пункт окупантів поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Маріуполь.
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