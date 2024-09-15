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Партизани виявили командний пункт росіян поблизу Маріуполя

Катерина Ганжа
15 вересня, 2024 неділя
14:31
Війна з Росією Окупанти на Донеччині

Учасники підпільного руху "Атеш" заявляють, що виявили командний пункт окупантів поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Маріуполь

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Про це йдеться у повідомленні партизанського руху "Атеш" у Telegram.

Як свідчить наведена рухом "Атеш" карта, йдеться про село Стародубівка Мангуської селищної громади Маріупольського району Донеччини.

"Наші агенти розвідали територію ангарів у Стародубівці на Донеччині та виявили місце розміщення командно-штабної машини, розташованої в лісистій місцевості. Отримали інформацію про організацію охорони, патрулювання території та порядок доступу на об'єкт", - йдеться у повідомленні.

Фото: Фото: "Атеш"


Фото: Фото: "Атеш"


Повідомляється також, що окрім цього партизанам вдалося зафіксувати регулярне відвідування цього місця дорогими автомобілями офіцерського складу угруповання військ "Центр".

"Розвідка об'єктів такого масштабу допомагає запобігати злочинним діям командування ЗС РФ, впливаючи на координацію та управління окупаційних військ", - наголошують в Атеш.

  • На початку вересня партизани "Атеш" виявили на Донеччині командний пункт 7-ї артилерійської бригади збройних сил РФ.
Теги:
Маріуполь
Донбас
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
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