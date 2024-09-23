У Defense Express проаналізували, скільки складів боєприпасів РФ перебувають в досяжності української зброї

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Як оцінюють аналітики, загалом близько двох десятків подібних арсеналів на території Російської Федерації, до Уралу розташована більша половина з них. Наші дослідники порахували, що в межах гіпотетичної досяжності української зброї перебувають близько семи подібних арсеналів. Це на додаток до вже знищеного 23-го арсеналу (у Тверській області, - ред.), який, скажімо, ближче розташований до 107-го арсеналу(у Торопці, - ред.) - і це вже два арсенали знищені", - сказав він.

Військовий експерт припускає, що склади боєприпасів ворога, до яких досягає українська зброя, можливо, можуть бути знищені найближчим часом.

"Є 13-й арсенал у Новгородській області, довкола Москви розташовані два арсенали - 51-й арсенал ГРАУ “Головного ракетно-артилерійського управління, - ред.) під містом Кіржач Володимирської області, 73-й арсенал ГРАУ у Володимирській області. Ну і великий арсенал - 67-й арсенал ГРАУ - розташований в Брянській області. Ну і 68-й арсенал теж доволі великий, який задіяний на постачання окупаційних військ, розташований під містом Моздок Північної Осетії. Слід зазначити, що це, можливо, ті арсенали, які мають велику ймовірність бути знищеними вже в найближчий час", - додав Валерій Рябих.