Пожежі на Ростовщині й у Підмосков'ї, вибухи на російських складах боєприпасів і безпілотники над різними областями РФ: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

Вибухи та пожежі в Ростовській області, детонація на складах боєприпасів у Тверській і масштабна пожежа в Підмосков'ї

У ніч проти 18 вересня в місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників та завдяки роботі українських спецслужб почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. СБУ, ГУР та ССО вдарили по військовій частині й знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ. "На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси", – йдеться у повідомленні. За даними джерел, крім цього були знищені значні запаси північнокорейських балістичних ракет KN23, ракети до РСЗО "Град", систем ППО С-30 та балістичні ракети до системи "Іскандер". За даними ГУР, арсенал був уражений дронами-камікадзе українського виробництва. Загалом в атаці було задіяно більше сотні ударних БПЛА.

А російське міноборони традиційно повідомило, що сили протиповітряної оборони вночі нібито знищили 54 безпілотники. З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською.

Також вночі 20 вересня гаряче було в російському підмосковному Видному. Там спалахнула масштабна пожежа в селищі Апаринки. Попередньо, горів склад з матрацами та іншою текстильною продукцією.

Тим часом у ніч на 21 вересня Сили оборони вразили вже два військових арсенали РФ у Тверській області та Краснодарському краї, де були боєприпаси з Північної Кореї. За даними видання, у регіоні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Він розташований усього за 16 км на південь від уже знищеного 107-го арсеналу поблизу міста Торопець. Губернатор Ігор Руденя заявив, що на південному заході Тверської області були збиті безпілотники. У соцмережах місцеві мешканці публікували кадри, на яких видно детонацію боєкомплекту на складах із боєприпасами. Крім того, росіяни поскаржилися, що безпілотники атакували й Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами в селищі Кам'яний.Там спалахнула пожежа та відбулася детонація. Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку на регіон. За його словами, через падіння уламків одного з дронів виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація. У селищі оголосили про евакуацію мешканців, що перебувають поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів. Як повідомив Генштаб ЗСУ, сьогодні вночі Сили оборони уразили арсенал "Тихорецьк" у Краснодарському краї, який входить у трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів та є одним із ключових у логістичній системі російських військ. За даними Генштабу, в момент удару на території арсеналу перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2 тис. тонн боєприпасів, зокрема із КНДР. Також атаки зазнала радіолокаційна станція "Подльот", що виявляла повітряні цілі в напрямку арсеналу.

І тут російське міністерство оборони знову відзвітувало, що впродовж ночі "київський режим намагався здійснити терористичну атаку з застосуванням безпілотників по об'єктах на території РФ". За їхніми даними, засобами ППО було знищено та перехоплено 101 дрон. Так, 53 БПЛА нібито збили над територією Брянської області, 18 – над Краснодарським краєм, 5 – над територією Калузької області, по 3 дрони над Тверським та Білгородським регіонами, по одному над територіями Смоленської, Курської областей РФ і Кримом. Ще 16 безпілотників начебто збили над акваторією Азовського моря.

А вночі неділі, 22 вересня, в Ростовській області теж було чутно звуки вибухів. Нібито через атаку безпілотників там працювала протиповітряна оборона. В одному з районів сталася пожежа. Як розповіли очевидці російським медіа, цієї ночі в регіоні було чутно вибухи, зокрема "на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці". Там додали, що в районі Лєнти "щось горить". Також в мережі писали, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.

І вже в неділю, 22 вересня, ввечері в РФ вкотре повідомили про нібито роботу ППО в Ростові-на-Дону. Очевидці кажуть про вибухи, після яких почалася сильна пожежа. За словами очевидців, у Ростові-на-Дону та прилеглих населених пунктах можна було спостерігати нібито інверсійний слід у небі, що свідчить про запуск ракет. Крім того, в західному районі Ростова-на-Дону, Приазов'ї та Таганрозі було чути звуки, схожі на вибухи. "Щось полетіло вгору, а потім зникло за висотками. Секунд через 15 далеко і приглушено щось гримнуло", – заявив кореспондент видання, який став свідком подій. Місцевий telegram-канал "Это Ростов новости" оприлюднив фото, на якому видно великий стовп диму. "Щось сильно горить в Азовському районі. Вид із протилежного берега", – йдеться у дописі.

Масштабні пожежі на тимчасово окупованій Луганщині та уражена російська військова база в Сирії

У понеділок, 16 вересня, стало відомо, що бійці Головного управління розвідки МОУ з групи "Хімік" атакували російську військову базу на південно-східних околицях Алеппо в Сирії. Зазначається, що на вказаній базі росіяни виготовляли та тестували ударні БПЛА, а також використовували її для виготовлення "камуфльованих саморобних вибухових пристроїв", бойові частини яких зберігалися на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР. На відео, знятому розвідником, видно символіку української воєнної розвідки неподалік російської бази. Невдовзі на російському обʼєкті стається вибух з подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, яка була попередньо закладена в приміщенні бази.

На окупованій території Луганської області з початку тижня спалахнули потужні пожежі через недбалість окупантів. Загоряння виникли, зокрема, на околицях селищ Степове та Лісове Антрацитівського району, в Довжанському та Лутугинському районах та в самому Луганську, повідомив Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Повідомлялося про пожежі на площі понад 4 тисячі гектарів.

Фото: скрин відео

Думки експертів

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук вважає, що знищення складів боєприпасів на території РФ має вплинути на хід бойових дій по лінії зіткнення та в морі.

"Я сподіваюсь, що знищення складів боєприпасів на території РФ вплине на дії окупантів у Чорному та Азовському морях. Це просто не може не вплинути на їхні дії. В будь-якому разі, коли знищується тилова логістика, особливо логістика забезпечення, це має вплинути на перебіг бойових дій на лінії зіткнення. Ресурси в росіян не нескінченні. Так, росіяни відразу не відчують снарядний голод, але все одно цей момент настане", – зауважує Плетенчук.

Тим часом військовий експерт Defense Express Іван Киричевський відзначає, що вибухів такої потужності, які відбулись 18 вересня у Тверській області, у світовій військовій історії не було. За словами експерта, боєприпаси зі 107-го арсеналу ГРАУ призначені для російського угруповання військ на Курщині.

"Мабуть, у світовій військовій історії так не вибухало. Бо вибухи на складі боєприпасів у Тверській області навіть призвели до землетрусу. Якщо проаналізувати епізоди Першої світової війни або вибух у київській фортеці 1918 року, та й під час Другої світової війни, нічого подібного не було, щоб так вибухали склади боєприпасів. До того ж якщо зіставити те, яке значення мав цей 107-й арсенал ГРАУ для російських військових, то є інформація, що саме цей склад відповідав за живлення російського угруповання, яке діє на Курщині. Саме тому, всі ці боєприпаси теоретично могли полетіти по наших військових", – наголошує він.

А капітан І рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 рр. Андрій Риженко вважає, що удар по складах боєприпасів у Тверській області РФ вплине на дозвіл партнерів щодо застосування далекобійної зброї.