У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах

Про це повідомляють місцеві пабліки та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

За словами очільника російського регіону, близько 02:00 за місцевим часом у Міллерівському районі був збитий безпілотник.

Голубєв заявив, що через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи.

Губернатор додав, що попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Як розповіли очевидці російським медіа, цієї ночі у регіоні було чутно вибухи, зокрема, "на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці". Там додають, що у районі Лєнти "щось горить".

Також в мережі пишуть, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.

Водночас у міністерстві оборони Росії звітують про збиття засобами ППО 15 нібито українських безпілотників. За їхніми даними, 6 БПЛА були збиті цієї ночі над акваторією Азовського моря, 4 - над територією Ростовської області, два - над Курщиною і по одному над територіями Астраханської, Білгородської та Воронезької областей.