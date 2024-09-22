У Ростовській області РФ вночі лунали вибухи і сталася пожежа: влада заявила про роботу ППО по дронах
Уночі неділі, 22 вересня, у Ростовській області було чутно звуки вибухів. Нібито через атаку безпілотників там працювала протиповітряна оборона. В одному з районів сталася пожежа
Про це повідомляють місцеві пабліки та губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
За словами очільника російського регіону, близько 02:00 за місцевим часом у Міллерівському районі був збитий безпілотник.
Голубєв заявив, що через падіння уламків у полі спалахнула суха рослинність. До місця ландшафтної пожежі виїхали чергово-рятувальні підрозділи.
Губернатор додав, що попередньо постраждалих та руйнувань немає.
Як розповіли очевидці російським медіа, цієї ночі у регіоні було чутно вибухи, зокрема, "на Артемі, ХБК (Бавовняний комбінат у місті Шахти), у сусідній Кіріївці". Там додають, що у районі Лєнти "щось горить".
Також в мережі пишуть, що пожежа могла статися в районі Шахтинської електропідстанції.
Водночас у міністерстві оборони Росії звітують про збиття засобами ППО 15 нібито українських безпілотників. За їхніми даними, 6 БПЛА були збиті цієї ночі над акваторією Азовського моря, 4 - над територією Ростовської області, два - над Курщиною і по одному над територіями Астраханської, Білгородської та Воронезької областей.
- Нагадаємо, минулої ночі, 21 вересня, Сили оборони уразили два військових арсенали РФ у Тверській області та Краснодарському краї, де були боєприпаси з Північної Кореї.
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