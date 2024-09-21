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Росіяни заявили про атаку БПЛА на склади з боєприпасами у двох регіонах: виникли пожежі і детонація

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
08:00
Війна з Росією

У ніч проти суботи, 21 вересня, у російських містах Торопець Тверської області та Тихорєцьк у Краснодарському краї пролунали потужні вибухи, після чого почалася детонація боєприпасів. Влада каже про збиття 101 безпілотника

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Про це повідомляє російське видання ASTRA.

"У Тверській області знову атака БПЛА, жителі Торопця та найближчих населених пунктів чують вибухи", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, у регіоні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Він розташований усього за 16 км на південь від уже знищеного 107-го арсеналу поблизу міста Торопець.

Губернатор Ігор Руденя заявив, що на південному заході Тверської області були збиті безпілотники. 

У соцмережах місцеві мешканці публікують кадри, на яких видно детонацію боєкомплекту на складах із боєприпасами.

Крім того, росіяни поскаржилися, що Безпілотники атакували і Тихорецький район Краснодарського краю. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами у селищі Кам'яний.Там спалахнула пожежа та відбулася детонація. 

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку на регіон. За його словами, через падіння уламків одного з дронів виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети, почалася детонація.

У селищі оголосили про евакуацію мешканців, що перебувають поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів. 

Згідно з даними ASTRA у селищі розташовані дві військові частини: в/ч 57229-41 (місцеві жителі називають її "білі сараї") та в/ч 01704.

Що кажуть у міноборони РФ

Пізніше російське міністерство оборони відзвітувало, що протягом минулої ночі "київський режим намагався здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотників по об'єктах на території РФ". За їхніми даними, засобами ППО було знищено та перехоплено 101 дрон.

Так, 53 БПЛА нібито збили над територією Брянської області, 18 - над Краснодарським краєм, 5 – над територією Калузької області, по 3 дрони над Тверським та Білгородським регіонами, по одному над територіями Смоленської, Курської областей РФ і Кримом. Ще 16 безпілотників нначебто збили над акваторією Азовського моря.

  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. Як з'ясувалося, операцію провели українські спецслужби.
Теги:
Росія
ППО
безпілотник
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