Удар по складах у Тверській області вплине на дозвіл щодо застосування далекобійної зброї, - ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко
Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках вважає, що удар по складах боєприпасів у Тверській області РФ вплине на дозвіл партнерів щодо застосування далекобійної зброї
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Подія (атака на склад, - ред) буде мати ефект у цьому намаганні впевнити партнерів, тому що дійсно такий довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів, при чому не найтехнологічнішою зброєю, хоча достатньо технологічна. Я маю на увазі безпілотні системи. Він показав, що там знищена серйозна кількість боєприпасів, при чому таких боєприпасів, які доставляли нам найбільшу загрозу і шкоду. Як кажуть аналітики, що такі удари на велику відстань, вони як правило мають найбільшу ефективність, і противник перехоплює їх набагато менше, ніж удари на коротку дистанцію", - сказав він.
Капітан вважає, що така атака добре демонструє партнерам, як українські військові можуть впливати на противника.
"Я думаю, що це дуже гарний приклад буде показати партнерам, як ми впливаємо на супротивника, позбавляємо його бойової потужності, можливості вести операції навіть відносно такою, скажімо, нетехнологічною зброєю. Якщо нам дадуть дозвіл використання зброї по таких об’єктах більш технологічною, такою як крилаті ракети, то противник просто буде поставлений під дилемою, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовими способами він також буде нездатен. І я думаю, що вони самі розуміють, але знову ж, візуально це дуже позитивно на шляху до того, щоб ми досягли цього результату, отримали дозвіл", - додав Андрій Риженко.
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