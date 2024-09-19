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Головна Війна з Росією Удар по складах у Тверській області вплине на дозвіл щодо застосування далекобійної зброї, - ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко
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Удар по складах у Тверській області вплине на дозвіл щодо застосування далекобійної зброї, - ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко

Марина Клюєва
19 вересня, 2024 четвер
10:10
Війна з Росією Тверська область РФ

Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках вважає, що удар по складах боєприпасів у Тверській області РФ вплине на дозвіл партнерів щодо застосування далекобійної зброї

Зміст

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Подія (атака на склад, - ред) буде мати ефект у цьому намаганні впевнити партнерів, тому що дійсно такий довгий удар на таку велику відстань, фактично 600 кілометрів, при чому не найтехнологічнішою зброєю, хоча достатньо технологічна. Я маю на увазі безпілотні системи. Він показав, що там знищена серйозна кількість боєприпасів, при чому таких боєприпасів, які доставляли нам найбільшу загрозу і шкоду. Як кажуть аналітики, що такі удари на велику відстань, вони як правило мають найбільшу ефективність, і противник перехоплює їх набагато менше, ніж удари на коротку дистанцію", - сказав він.

Капітан вважає, що така атака добре демонструє партнерам, як українські військові можуть впливати на противника.

"Я думаю, що це дуже гарний приклад буде показати партнерам, як ми впливаємо на супротивника, позбавляємо його бойової потужності, можливості вести операції навіть відносно такою, скажімо, нетехнологічною зброєю. Якщо нам дадуть дозвіл використання зброї по таких об’єктах більш технологічною, такою як крилаті ракети, то противник просто буде поставлений під дилемою, що бойові дії він не може вести і виконувати завдання військовими способами він також буде нездатен. І я думаю, що вони самі розуміють, але знову ж, візуально це дуже позитивно на шляху до того, щоб ми досягли цього результату, отримали дозвіл", - додав Андрій Риженко.

  • 16 вересня повідомлялось, що в Держдепі США заявили, що поки не можуть оголосити про зняття обмежень на застосування далекобійної західної зброї по території РФ.
  • У ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа й детонація на складі з боєприпасами. В регіоні оголосили частково евакуацію населення.
  • Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що вибухів такої потужності, які відбулись 18 вересня у Тверській області, у світовій військовій історії не було.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
втрати окупантів
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